Томатні млинці з компченою моцарелою: простий рецепт смачного сніданку чи обіду
На відміну від більш звичних, солодких млинців, така поживна і водночас легка страва має більш солоний присмак - завдяки томатному соку та часнику, що чудово поєднуються з копченою моцарелою.
Про те, як готувати млинці з моцарелою і томатним соком, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал "Смачна кухня з Наталією Данилюк".
Що потрібно для томатних млинців з сиром
Для того, щоб приготувати такі незвичні млинці з ніжною начинкою, потрібні такі інгредієнти:
- яйця - 6 шт.;
- молоко - 250 мл;
- копчена моцарела - 300 г;
- томатний сік - 250 мл;
- борошно - 200 г;
- майонез - 100 мл;
- часник - 3-4 зубчики;
- олія - 2 ст. л.;
- цукор - 1 ч. л;
- сіль - 1 ч. л.;
- перець - до смаку.
Як готувати томатні млинці з сиром
Підготуйте тісто для млинців - для цього розбийте в велику миску 2 яйця, додайте цукор, і збийте. Після цього влийте молоко, перемішайте інгредієнти і поступово додайте борошно, постійно перемішуючи.
Влийте в тісто томатний сік, додайте сіль і ретельно перемішайте до однорідної консистенції.
Додайте в тісто томатний сік (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)
Після цього додайте олію - і ще раз перемішайте суміш. Готове тісто має бути без грудочок і досить рідким, щоб млинці були тоненькими.
Готове тісто для томатних млинців (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)
Добре розігрійте пательню і почніть смажити млинці. Для одного млинця потрібно приблизно ополоник тіста.
Розхитайте пательню зі сторони в сторону так, щоб тісто рівномірно розподілилося поверхнею. Смажте млинці з кожного боку приблизно хвилину - до більш насиченого кольору і легкої скоринки.
Смажте млинці до легкої скоринки (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)
Викладіть готові млинці на тарілку і приготуйте начинку. Для цього зваріть круто 4 яйця, очистьте їх і натріть.
До яєць натріть моцарелу на великій терці. Для більш виразного смаку очистьте часник, розчавіть його і додайте до яєць з сиром.
Додайте до начинки майонез, сіль та перець до смаку, і ретельно перемішайте інгредієнти. Викладіть начинку на кожен млинець і рівномірно розподіліть її по поверхні.
Викладіть начинку (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)
Після цього скрутіть млинець у рулетик. За бажанням наріжте рулетик на порційні шматочки та прикрасьте зеленню.
Раніше ми писали про те, як готувати рулети з шинкою і капустою.
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