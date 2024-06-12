Томатні млинці з компченою моцарелою: простий рецепт смачного сніданку чи обіду

На відміну від більш звичних, солодких млинців, така поживна і водночас легка страва має більш солоний присмак - завдяки томатному соку та часнику, що чудово поєднуються з копченою моцарелою.

Про те, як готувати млинці з моцарелою і томатним соком, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал "Смачна кухня з Наталією Данилюк".

Що потрібно для томатних млинців з сиром

Для того, щоб приготувати такі незвичні млинці з ніжною начинкою, потрібні такі інгредієнти:

яйця - 6 шт.;

молоко - 250 мл;

копчена моцарела - 300 г;

томатний сік - 250 мл;

борошно - 200 г;

майонез - 100 мл;

часник - 3-4 зубчики;

олія - 2 ст. л.;

цукор - 1 ч. л;

сіль - 1 ч. л.;

перець - до смаку.

Як готувати томатні млинці з сиром

Підготуйте тісто для млинців - для цього розбийте в велику миску 2 яйця, додайте цукор, і збийте. Після цього влийте молоко, перемішайте інгредієнти і поступово додайте борошно, постійно перемішуючи.

Влийте в тісто томатний сік, додайте сіль і ретельно перемішайте до однорідної консистенції.

Додайте в тісто томатний сік (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Після цього додайте олію - і ще раз перемішайте суміш. Готове тісто має бути без грудочок і досить рідким, щоб млинці були тоненькими.

Готове тісто для томатних млинців (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Добре розігрійте пательню і почніть смажити млинці. Для одного млинця потрібно приблизно ополоник тіста.

Розхитайте пательню зі сторони в сторону так, щоб тісто рівномірно розподілилося поверхнею. Смажте млинці з кожного боку приблизно хвилину - до більш насиченого кольору і легкої скоринки.

Смажте млинці до легкої скоринки (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Викладіть готові млинці на тарілку і приготуйте начинку. Для цього зваріть круто 4 яйця, очистьте їх і натріть.

До яєць натріть моцарелу на великій терці. Для більш виразного смаку очистьте часник, розчавіть його і додайте до яєць з сиром.

Додайте до начинки майонез, сіль та перець до смаку, і ретельно перемішайте інгредієнти. Викладіть начинку на кожен млинець і рівномірно розподіліть її по поверхні.

Викладіть начинку (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Після цього скрутіть млинець у рулетик. За бажанням наріжте рулетик на порційні шматочки та прикрасьте зеленню.