Краще, ніж з магазину: рецепт сирної закуски з оливками та зеленню

Такі сирні кульки - ідеальна закуска при відключеннях електроенергії, адже жоден складник страви не потребує термічної обробки. Крім цього, готувати таку закуску легко і швидко, а за бажанням, можна й намастити на хліб.

Про те, як готувати сирні кульки швидко, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк".

Що потрібно для сирних кульок

Для того, щоб приготувати цю легку закуску, потрібні такі інгредієнти:

плавлений сир - 100 г;

кисломолочний сир - 400 г;

вершкове масло - 100 г;

оливки - до смаку;

зелень - до смаку;

насіння кунжуту - до смаку;

сіль - до смаку.

Як готувати закуску з сиру

Заздалегідь дістаньте масло з холодильника, щоб воно було м'яким та легше змішувалося з іншими складниками.

Зелень промийте, приберіть вологу паперовим рушником або серветками, та подрібніть.

Якщо хочете додати оливки, злийте з них рідину та видаліть кісточку, а, якщо хочете, щоб такі кульки можна було намастити на хліб - подрібніть.

Перекладіть кисломолочний сир до глибокої миски, додайте сіль, плавлений сирок, розтоплене масло та подрібнену зелень. Якщо ви подрібнили оливки, додайте їх також.

Перемішайте складники блендером або виделкою до однорідної консистенції.

Готова маса для сирних кульок (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Для полегшення формування кульок поставте масу в холодильник на 1 годину, щоб вона трохи застигла. Сформуйте кульки, вклавши всередину оливку. Для однієї кульки потрібно 1 ст. л. маси.

Сформуйте сирні кульки (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Висипте зерна кунжуту на тарілку та обкатайте в них сирні кульки.

Обкатайте сирні кульки в кунжуті (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Перекладіть кульки на тарілку - і можна насолоджуватися закускою.