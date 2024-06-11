Рулетики з шинкою та капустою: рецепт поживного перекусу від Тетяни Літвінової
Ці дивовижні хрусткі рулетики з листкового тіста - неймовірна несолодка випічка, яка замінить звичні бутерброди. Завдяки своїй начинці, рулетики з капустою і шинкою чудово підійдуть для легкого перекусу.
Про те, як готувати рулети з шинкою і капустою, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал кулінарки та судді "МастерШеф" Тетяни Літвінової.
Що потрібно для рулетів з капустою і шинкою
Для того, щоб приготувати такий легкий обід або перекус, потрібні наступні інгредієнти:
- листкове тісто - 500 г;
- яйце - 1 шт.;
- шинка - 140 г,
- молода капуста - 100 г
- сир Радомер - 100 г,
- сир Сулугуні - 100 г,
- зіра - 1 ч. л.,
- гірчиця - 30 г.
Як готувати рулети з шинкою і капустою
Підготуйте інгредієнти - Сулугуні наріжте на невеликі брусочки, а Радомер і шинку наріжте слайсами. Можна взяти інші сири різних смаків - або за бажанням обрати один сир вагою як сумарна вага двох інгредієнтів.
Замість шинки можна використати буженину, курятину, бекон, або ж навіть варену ковбасу - проте цей інгредієнт має бути неодмінно, адже він основний.
Нашаткуйте капусту - проте не робіть смужки довгими. Дістаньте з холодильника листкове тісто і розкачайте його на пласт, розкачуючи по ширині.
Якщо листкове тісто на пергаменті або харчовій плівці, не знімайте її - це допоможе в скручуванні рулету.
Розкачайте листкове тісто по ширині (скриншот)
Рівномірно змастіть тісто гірчицею - для цього краще використовувати силіконовий пензлик. Гірчицю обирайте відповідно до своїх вподобань.
Після цього на довгий бік тіста, на відстані 1 см від краю, викладіть брусочки сулугуні, сформувавши "бортик". Розітріть в руках або в ступці зіру, притрусіть тісто.
Притрусіть тісто спеціями (скриншот)
Після цього викладіть шинку, а зверху - нарізаний твердий сир. Капусту посоліть, поперчіть і ретельно перемніть - тоді капуста пустить сік і буде легше запікатися.
Злегка розтягніть пальцями край тіста, щоб краще скріпити рулет. Скрутіть рулет по довшому боці, загорніть у харчову плівку та поставте в холодильник приблизно на 1 годину.
Після цього, обережно знявши плівку, розріжте рулет на однакові шматки, викладіть їх на застелене пергаментом деко.
Розріжте рулет на однакові шматочки (скриншот)
Розбийте в миску яйце, злегка збийте його і змастіть ним шматочки рулету. Зверху можна присипати улюбленими спеціями або кунжутом.
Розігрійте духовку до 200 градусів і випікайте рулет 20-25 хвилин. Зачекайте, доки випічка трохи охолоне - і можна подавати до столу.
До речі, раніше ми писали про те, як готувати крученики з м'ясом і сиром.
Читайте також, як готувати броколі у клярі.