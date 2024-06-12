Томатные блины с компченой моцареллой: простой рецепт вкусного завтрака или обеда
В отличие от более привычных, сладких блинов, такое питательное и одновременно легкое блюдо имеет более соленый привкус - благодаря томатному соку и чесноку, отлично сочетающемуся с копченой моцареллой.
О том, как готовить блины с моцареллой и томатным соком, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Смачна кухня з Наталією Данилюк".
Что нужно для томатных блинчиков с сыром
Для того чтобы приготовить такие необычные блинчики с нежной начинкой, нужны следующие ингредиенты:
- яйца - 6 шт.;
- молоко - 250 мл;
- копченая моцарелла - 300 г;
- томатный сок - 250 мл;
- мука - 200 г;
- майонез - 100 мл;
- чеснок - 3-4 зубчика;
- растительное масло - 2 ст. л.;
- сахар - 1 ч. л;
- соль - 1 ч. л.;
- перец - по вкусу.
Как готовить томатные блины с сыром
Подготовьте тесто для блинов - для этого разбейте в большую миску 2 яйца, добавьте сахар, и взбейте. Затем влейте молоко, перемешайте ингредиенты и постепенно добавьте муку, постоянно перемешивая.
Влейте в тесто томатный сок, добавьте соль и тщательно перемешайте до однородной смеси.
Добавьте в тесто томатный сок (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)
После этого добавьте масло - и еще раз перемешайте смесь. Готовое тесто должно быть без комочков и достаточно жидким, чтобы блины были тоненькими.
Готовое тесто для томатных блинов (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)
Хорошо разогрейте сковороду и начните жарить блины. Для одного блина требуется примерно половник теста.
Раскачайте сковороду из стороны в сторону так, чтобы тесто равномерно распределилось по поверхности. Жарьте блины с каждой стороны приблизительно минуту - до более насыщенного цвета и легкой корочки.
Жарьте блины до легкой корочки (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)
Выложите готовые блинчики на тарелку и приготовьте начинку. Для этого сварите вкрутую 4 яйца, очистьте их и натрите.
К яйцам натрите моцареллу на большой терке. Для более выразительного вкуса очистите чеснок, раздавите его и добавьте к яйцам с сыром.
Добавьте в начинку майонез, соль и перец по вкусу, и тщательно перемешайте ингредиенты. Выложите начинку на каждый блинчик и равномерно распределите ее по поверхности.
Выложите начинку (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)
После этого скрутите блинчик в рулетик. При желании нарежьте рулетик на порционные кусочки и украсьте зеленью.
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