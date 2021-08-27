Толпы без масок, тянучки на дороге: первый McDonald's в Хмельницком вызвал ажиотаж (видео, фото)

Нужно сказать, что слухи о появлении в Хмельницком первого фастфуда McDonald's "гуляли" еще с весны, и вот только сейчас заведение таки открыли. Ресторан расположен на улице Староконстантиновское шоссе, 6-А на "кругу" в микрорайоне "Выставка" возле парка "Тарзан" недалеко от центрального автовокзала.

Этот "Мак" стал первым в Хмельницком, и 103-м в Украине.

Новое заведение площадью около 470 "квадратов" рассчитано на 114 посетителей в самом зале, а на летней террасе обустроили еще 170 мест. Также работает линия МакДрайв - кстати, в день открытия на дороге даже образовались тянучки, так как немало водителей тоже спешили провести дегустацию одними из первых.

Из-за образовавшихся очередей к дверям ресторана некоторым хмельничанам приходилось простаивать ради бургера и картофеля фри не один час, описывали картину пользователи соцсетей.

Видео: в Хмельницком открытие первого фастфуда McDonald's вызвало ажиотаж

Как пишет местное издание "Незалежний громадський портал", ситуацию с толпами около дверей ресторана, и то, что очень многие люди в очередях не носили маски, тогда прокомментировали и в McDonald's.

"Нам очень приятно, что жители города Хмельницкий приветствуют открытие МакДональдз в городе и хотят посетить нас. И мы призываем горожан соблюдать социальную дистанцию или запланировать визит на следующий или любой другой день во избежание скопления", - заявили в компании.

Очереди в первый McDonald's в Хмельницком (фото: vsim.ua)

Добавим также, что директор развития McDonald's Виталий Стефурак уже заверил, что в Хмельницком вскоре может появиться еще одно заведение сети.