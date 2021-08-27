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Натовпи без масок, тягучки на дорозі: перший McDonald's в Хмельницькому викликав ажіотаж (відео, фото)

Автор: Володимир Костирін

У Хмельницькому відкрили перший в місті ресторан мережі швидкого харчування McDonald's, що викликало великий ажіотаж у місцевих жителів. До закладу поспішили перші клієнти, і незабаром утворилися довгі черги, при цьому карантинні правила про соціальну дистанцію та носінні масок практично ігнорувалися.

Відповідне відео і фото зняли очевидці, після чого розмістили кадри в мережі.

Потрібно сказати, що чутки про появу в Хмельницькому першого фастфуду McDonald's "гуляли" ще з весни, і ось тільки зараз заклад таки відкрили. Ресторан розташований на вулиці Старокостянтинівське шосе, 6-А на "колі" в мікрорайоні "Виставка" біля парку "Тарзан" недалеко від центрального автовокзалу.

Цей "Мак" став першим в Хмельницькому, і 103-м в Україні.

Новий заклад площею близько 470 "квадратів" розрахований на 114 відвідувачів в самому залі, а на літній терасі облаштували ще 170 місць. Також працює лінія МакДрайв - до речі, в день відкриття на дорозі навіть утворилися тягучки, оскільки чимало водіїв теж поспішали провести дегустацію одними з перших.

Через черги до дверей ресторану, що утворилися, деяким хмельничанам доводилося простоювати заради бургера і картоплі фрі не одну годину, описували картину користувачі соцмереж.

Відео: в Хмельницькому відкриття першого фастфуду McDonald's викликало ажіотаж

Як пише місцеве видання "Незалежний громадський портал", ситуацію з натовпами біля дверей ресторану, і те, що дуже багато людей в чергах не носили маски, тоді прокоментували і в McDonald's.

"Нам дуже приємно, що жителі міста Хмельницький вітають відкриття МакДональдз у місті та бажають завітати до нас. Та ми закликаємо містян дотримуватись соціальної дистанції або запланувати візит на наступний або будь-який інший день аби уникнути скупчення", - заявили в компанії.

Черги в перший McDonald's в Хмельницькому (фото: vsim.ua)

Додамо також, що директор розвитку McDonald's Віталій Стефурак вже запевнив, що в Хмельницькому незабаром може з'явитися ще один заклад мережі.

Нагадаємо, що недавно подібна ситуація спостерігалася і в Івано-Франківську, де у квітні відкриття першого ресторану McDonald's теж викликало небувалий ажіотаж серед жителів міста.

Також ми писали про те, що раніше колишній працівник McDonald’s вразив секретами мережі.

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МакДональдзХмельницький