Толпы киевлян без масок отдыхают на Софийской площади: что говорят в КГГА и полиции

Церемония зажжения огней на новогодней елке в Киеве на Софийской площади (фото: РБК-Украина)

В Киеве ужесточение карантина 8 января из-за сложной эпидемиологической ситуации не испугало желающих полюбоваться главной елкой страны, расположенной на Софийской площади. В пятничный вечер на новогоднем ярмарочном городке собрались толпы киевлян и гостей столицы.

Большое скопление людей в первый день зимнего локдауна сняла установленная на площади вебкамера.

Как видно на кадрах, отдыхающие прогуливаются около праздничной елки под сводами гирлянд, возле памятника Богдану Хмельницкому, подходят к торговым точкам, собираются около новогодних аттракционов.

В Киеве на Софийской площади в первый день локдауна люди гуляют на новогодней локации (фото: скриншот с видео webcam.guru.ua)

Также в сети появилось видео, снятое самими гуляющими. На ролике видно, что, рождественская атмосфера на Софийской площади заставила людей напрочь забыть и о социальной дистанции, и даже о масках.

Как сообщили в комментарии "РБК-Украина" в Киевской городской государственной администрации, выгонять людей с Софийской площади они не могут, а за соблюдением карантина должны следить правоохранители.

"Так локации закрыты - в списке ярмарки, торговля и тд. Там, вижу на видео, закрытые ларьки. Люди - на площади. Это - улица, как ты их оттуда выгонишь. Это первое. А второе: контроль за соблюдением карантинных ограничений возложен на полицию", - заявили в КГГА.

В столичной полиции также высказались относительно ситуации с локдауном и заверили "РБК-Украина", что "правоохранители будут проводить профилактические мероприятия".

В центре Киева возле главной елки страны собрались толпы людей - киевляне игнорируют правила карантина (фото: скриншот с видео t.me/kyiv_n)

Ранее сообщалось, что в Киеве с 8 января закроют новогодние локации в связи с карантинными ограничениями, введенными правительством из-за пандемии коронавируса.

Напомним также, что украинцы рассказали, в каких магазинах продают "запрещенку".