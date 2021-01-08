Украинцы рассказали, в каких магазинах продают "запрещенку" (фото)

В супермаркетах из-за локдауна нельзя купить некоторые товары (фото: РБК-Украина)

В Украине из-за ужесточения карантина 8 января в супермаркетах ввели ограничения на продажу некоторых групп товаров - в магазинах эту "запрещенку" так и оставили на полках и просто заклеили лентами с объявлением о соответствующем постановлении правительства на период локдауна.

Тем не менее в некоторых торговых точках все равно продолжают реализовывать "запрещенные" товары. Об этом рассказали в Facebook-сообществе "Тернопольские сплетни".

Отметим, что Кабмин разрешает продажу бытовой химии и средств гигиены, сигарет, средств для мытья посуды и различных кухонных товаров, но в ряде популярных супермаркетов ("АТБ" и "Сильпо") эти товары - за лентой. В сети "Ашан" купить их предлагают онлайн и в пункте оформления заказов.

Как рассказала Наталия Швайка Репак из Тернополя, в городе некоторые популярные сети продуктовых супермаркетов подошли к локдауну избирательно.

"АТБ Тернополь. Ничего запрещенного не купишь. Зато в EVA и "Копеечка" можно купить все. Локдаун по-тернопольски", - говорится в публикации.

Пользователи сети пишут в комментариях, что подобная ситуация в магазинах наблюдается и в других городах Украины.

Также в сети опубликовали фото с "запрещенными товарами" в супермаркетах.

Как продают товары в супермаркетах во время локдауна в Тернополе (фото: facebook.com/groups/plitky.te)

Согласно решению Кабмина, с 8 по 24 января разрешается работа магазинов, продающих:

продукты питания,

лекарства и изделия медицинского назначения,

средства гигиены,

бытовая химия,

средства связи,

печатные СМИ,

ветеринарные препараты,

корма, семена, средства защиты растений.

Торговать другими группами товаров можно только с осуществлением адресной доставки заказов.

Как сообщалось, 8 января в Украине магазины не продают часть товаров из-за локдауна.

Также мы писали о том, что "Эпицентр" нашел способ работать в локдаун, и рассказывали, как это происходит.