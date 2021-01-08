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Натовпи киян без масок відпочивають на Софійській площі: що кажуть у КМДА і поліції

Київ, П'ятниця 08 січня 2021 21:44
Натовпи киян без масок відпочивають на Софійській площі: що кажуть у КМДА і поліції
Церемонія запалювання вогнів на новорічній ялинці у Києві на Софійській площі (фото: РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві посилення карантину 8 січня через складну епідеміологічну ситуацію не злякало охочих помилуватися головною ялинкою країни, розташованої на Софійській площі. У п'ятничний вечір на новорічному ярмарковому містечку зібралися натовпи киян і гостей столиці.

Велике скупчення людей в перший день зимового локдауну зняла встановлена на площі вебкамера.

Як видно на кадрах, відпочиваючі прогулюються біля святкової ялинки під склепіннями гірлянд, біля пам'ятника Богдану Хмельницькому, підходять до торгових точок, збираються близько новорічних атракціонів.

Натовпи киян без масок відпочивають на Софійській площі: що кажуть у КМДА і поліції

У Києві на Софійській площі у перший день локдауну люди гуляють новорічною локацією (фото: скріншот з відео webcam.guru.ua)

Також в мережі з'явилося відео, зняте самими гуляками. На ролику видно, що, різдвяна атмосфера на Софійській площі змусила людей геть забути і про соціальну дистанцію, і навіть про маски.

Як повідомили в коментарі "РБК-Україна" в Київській міській державній адміністрації, виганяти людей з Софійської площі вони не можуть, а за дотриманням карантину повинні стежити правоохоронці.

"Так локації закриті - в списку ярмарки, торгівля тощо. Там, бачу на відео, закриті кіоски. Люди - на площі. Це - вулиця, як ти їх звідти виженеш. Це перше. А друге: контроль за дотриманням карантинних обмежень покладено на поліцію", - заявили в КМДА.

У столичній поліції також висловилися щодо ситуації з локдауном і запевнили "РБК-Україна", що "правоохоронці будуть проводити профілактичні заходи".

Натовпи киян без масок відпочивають на Софійській площі: що кажуть у КМДА і поліціїНатовпи киян без масок відпочивають на Софійській площі: що кажуть у КМДА і поліціїНатовпи киян без масок відпочивають на Софійській площі: що кажуть у КМДА і поліціїНатовпи киян без масок відпочивають на Софійській площі: що кажуть у КМДА і поліції

В центрі Києва біля головної ялинки країни зібралися натовпи - кияни ігнорують правила карантину (фото: скріншот з відео t.me/kyiv_n)

Раніше повідомлялося, що у Києві з 8 січня закриють новорічні локації у зв'язку з карантинними обмеженнями, запровадженими урядом через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо також, що українці розповіли, в яких магазинах продають "запрещенку".

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