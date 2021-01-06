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В Киеве с 8 января закроют новогодние локации

Среда 06 января 2021 05:14
В Киеве с 8 января закроют новогодние локации
Фото: новогодняя ярмарка (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Киеве с 8 по 24 января будут действовать карантинные ограничения, введенные правительством из-за пандемии коронавируса. В частности, локдаун будет предусматривать и закрытие новогодних локаций.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В частности, должна быть остановлена работа праздничных концертов, ярмарок, в том числе и продуктовых, а также аттракционов и катков.

"Новогодние локации в столице прекращают свою работу на время действия дополнительных противоэпидемических ограничений", - говорится в сообщении.

Кроме того, запрещается проведение всех массовых мероприятий, а также приема посетителей в учреждениях культуры и других учреждениях развлекательной деятельности. Не будут принимать посетителей в ресторанах, кафе и барах.

РБК-Украина писало, что власти могут пересмотреть ужесточение карантина в стране 7 января.

Напомним, в начале декабря Кабинет министров принял решение об усилении карантина в Украине в период с 8 по 24 января.

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