"Только он один, паскуда, знает": жена Шария отреагировала на его арест блатной песней (видео)

Жена пророссийского блогера Анатолия Шария отреагировала на его задержание в Испании. Ольга в соцсетях запостила отрывок из песни Виктора Петлюры "Голуби летят над нашей зоной".
Такое видео появилось в Instagram-сториз Ольги.
Журналистка, в девичестве Ольга Бондаренко, и мать его ребенка (2020 года) в течение 15 секунд молчит под блатную песню.
А несколько часов назад, когда уже было известно о задержании мужа, Ольга кормила попугаев в Барселоне, умиляясь, что они носят номерки и из рук едят хлеб.
Скриншот
В последнее время Шарий с женой скрывался и Испании, где в августе 2019-го купил виллу в каталонском городке Рода-де-Бара.
Дом состоит из основного жилого этажа на 161 кв. м и подвального помещения на 69 кв. м. Вокруг дома есть сад площадью в 5,2 сотки. Также в документах указано, что сразу за земельным участком - пляж. Ориентировочная стоимость жилья - миллион евро.
В конце марта Анатолия нашли активисты в Испании. У него попросили объяснений, однако блогер полез в драку.
Напомним, что пророссийский блогер Анатолий Шарий с февраля 2021 года объявлен в розыск по подозрению о государственной измене.
В 2021 году было введены санкции против Шария, а в 2022 году - расширены. В частности, они касаются самого Шария, его жены Ольги, а также ООО "Информационное агентство "Шарий.Нет".