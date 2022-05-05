"Только он один, паскуда, знает": жена Шария отреагировала на его арест блатной песней (видео)

Журналистка, в девичестве Ольга Бондаренко, и мать его ребенка (2020 года) в течение 15 секунд молчит под блатную песню.

А несколько часов назад, когда уже было известно о задержании мужа, Ольга кормила попугаев в Барселоне, умиляясь, что они носят номерки и из рук едят хлеб.

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В последнее время Шарий с женой скрывался и Испании, где в августе 2019-го купил виллу в каталонском городке Рода-де-Бара.

Дом состоит из основного жилого этажа на 161 кв. м и подвального помещения на 69 кв. м. Вокруг дома есть сад площадью в 5,2 сотки. Также в документах указано, что сразу за земельным участком - пляж. Ориентировочная стоимость жилья - миллион евро.