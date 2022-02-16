Зеленский расширил санкции против Шария и Гужвы
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которым расширяются санкции против блогера Анатолия Шария и журналиста Игоря Гужвы. Также изменены пакеты санкций против пособников оккупантов в Крыму и на Донбассе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.
В частности, уточнены санкции против Шария, Ольги Шарий, Аллы Бондаренко и ООО "Информационное агентство "Шарий.Нет". Также внесены изменения в санкции против Гужвы, Анны Солнцевой и Любови Лукашиной. В частности, теперь ограничения распространяются не только на основные домены сайтов "Шарий.Нет" и "Страна.UA", но и на другие ресурсы с идентичным содержанием.
Кроме того, были изменены пакеты санкций против заместителя так называемого "генерального прокурора ЛНР" Вадима Лященко и трех членов "территориальных избирательных комиссий" в Крыму.
Напомним, Зеленский ввел в действие санкции против Шария и Гужвы еще в августе 2021 года.
Отметим, Шарий с февраля 2021 года объявлен в розыск по подозрению о государственной измене. Гужва был в розыске до лета 2019 года по статье "вымогательство", он находится в Австрии.