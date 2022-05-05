"Только он один, паскуда, знает": жінка Шарія відреагувала на його арешт блатною піснею (відео)

Журналістка, в дівоцтві Ольга Бондаренко, і мати його дитини (2020 року народження) протягом 15 секунд мовчить під блатну пісню.

А кілька годин тому, коли вже було відомо про затримання чоловіка, Ольга годувала папуг в Барселоні, розчулюючись, що вони носять номерки і з рук їдять хліб.

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Останнім часом Шарій з дружиною переховувався і Іспанії, де в серпні 2019-го купив віллу у каталонському містечку Рода-де-Бара.

Будинок складається з основного житлового поверху на 161 кв.м та підвального приміщення на 69 кв.м. Навколо будинку є сад площею у 5,2 сотки. Також у документах вказано, що одразу за земельною ділянкою - пляж. Орієнтовна вартість житла - мільйон євро.