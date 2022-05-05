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"Только он один, паскуда, знает": жена Шария отреагировала на его арест блатной песней (видео)

Новина українською →
Четверг 05 мая 2022 15:05
"Только он один, паскуда, знает": жена Шария отреагировала на его арест блатной песней (видео) Фото: Анатолий Шарий с женой Ольгой (sharij.net)
Автор: Светлана Мащенко

Жена пророссийского блогера Анатолия Шария отреагировала на его задержание в Испании. Ольга в соцсетях запостила отрывок из песни Виктора Петлюры "Голуби летят над нашей зоной".

Такое видео появилось в Instagram-сториз Ольги.

Журналистка, в девичестве Ольга Бондаренко, и мать его ребенка (2020 года) в течение 15 секунд молчит под блатную песню.

А несколько часов назад, когда уже было известно о задержании мужа, Ольга кормила попугаев в Барселоне, умиляясь, что они носят номерки и из рук едят хлеб.

&quot;Только он один, паскуда, знает&quot;: жена Шария отреагировала на его арест блатной песней (видео)

Скриншот

В последнее время Шарий с женой скрывался и Испании, где в августе 2019-го купил виллу в каталонском городке Рода-де-Бара.

Дом состоит из основного жилого этажа на 161 кв. м и подвального помещения на 69 кв. м. Вокруг дома есть сад площадью в 5,2 сотки. Также в документах указано, что сразу за земельным участком - пляж. Ориентировочная стоимость жилья - миллион евро.

В конце марта Анатолия нашли активисты в Испании. У него попросили объяснений, однако блогер полез в драку.

Напомним, что пророссийский блогер Анатолий Шарий с февраля 2021 года объявлен в розыск по подозрению о государственной измене.

В 2021 году было введены санкции против Шария, а в 2022 году - расширены. В частности, они касаются самого Шария, его жены Ольги, а также ООО "Информационное агентство "Шарий.Нет".

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Анатолий Шарий
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