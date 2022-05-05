ru ua
Чт, 05 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Только он один, паскуда, знает": жінка Шарія відреагувала на його арешт блатною піснею (відео)

Новость на русском →
Четвер 05 травня 2022 15:05
"Только он один, паскуда, знает": жінка Шарія відреагувала на його арешт блатною піснею (відео) Фото: Анатолій Шарій з дружиною Ольгою (sharij.net)
Автор: Світлана Мащенко

Дружина проросійського блогера Анатолія Шарія відреагувала на його затримання в Іспанії. Ольга в соцмережах запостила уривок з пісні Віктора Петлюри "Голуби летят над нашей зоной".

Таке відео з'явилося в Instagram-сторіз Ольги.

Журналістка, в дівоцтві Ольга Бондаренко, і мати його дитини (2020 року народження) протягом 15 секунд мовчить під блатну пісню.

А кілька годин тому, коли вже було відомо про затримання чоловіка, Ольга годувала папуг в Барселоні, розчулюючись, що вони носять номерки і з рук їдять хліб.

&quot;Только он один, паскуда, знает&quot;: жінка Шарія відреагувала на його арешт блатною піснею (відео)

Скріншот

Останнім часом Шарій з дружиною переховувався і Іспанії, де в серпні 2019-го купив віллу у каталонському містечку Рода-де-Бара.

Будинок складається з основного житлового поверху на 161 кв.м та підвального приміщення на 69 кв.м. Навколо будинку є сад площею у 5,2 сотки. Також у документах вказано, що одразу за земельною ділянкою - пляж. Орієнтовна вартість житла - мільйон євро.

Наприкінці березня Анатолія знайшли активісти в Іспанії. У нього попросили пояснень, проте блогер поліз в бійку.

Нагадаємо, що проросійський блогер Анатолій Шарій з лютого 2021 року оголошений у розшук за підозрою про державну зраду.

У 2021 році було введено санкції проти Шарія, а у 2022 році - розширено. Зокрема, вони стосуються самого Шарія, його дружини Ольги, а також ТОВ "Інформаційне агентство "Шарій.Нет".

Читайте РБК-Україна в Google News
Анатолій Шарій
LITE
Голлівудська акторка вірить, що вона - далека родичка гетьмана Івана Мазепи (фото)
Голлівудська акторка вірить, що вона - далека родичка гетьмана Івана Мазепи (фото)