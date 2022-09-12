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Токан с картошкой по старинному бойковскому рецепту: просто и невероятно вкусно

Скриншот видео: Токан с картошкой по старинному рецепту
Автор: Светлана Мащенко

Токан с картофелем - это очень вкусное и сытное блюдо, основные составляющие которого - картофель и кукурузная крупа очень мелкого помола. Его готовили когда-то партизаны УПА и пастухи и он является одним из блюд бойковской кухни.

Рецептом поделились на YouTube-канале НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти.

Составляющие для токана (поданные приблизительно):

  • картофель - 2 кг
  • кукурузная крупа (кукурузная мука) - 200-300 граммов
  • шкварки и лук - 1-3 шт.
  • кисляк
  • соль по вкусу

Пошаговое приготовление

Ставим картошку на огонь, чтобы вода немного покрывала. Посолите.

Поджарьте отдельно шкварки с луком.

Когда картофель сварится, воду не сливайте, начните заталкивать.

Засыпаем кукурузную крупу и продолжаем заталкивать, пока токан не станет однородным. Консистенция должна быть тянущей.

Выложите токан на тарелку, посыпьте шкварками.

Подают его с простоквашей.

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