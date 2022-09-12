Токан с картошкой по старинному бойковскому рецепту: просто и невероятно вкусно

Токан с картофелем - это очень вкусное и сытное блюдо, основные составляющие которого - картофель и кукурузная крупа очень мелкого помола. Его готовили когда-то партизаны УПА и пастухи и он является одним из блюд бойковской кухни.
Рецептом поделились на YouTube-канале НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти.
Ставим картошку на огонь, чтобы вода немного покрывала. Посолите.
Поджарьте отдельно шкварки с луком.
Когда картофель сварится, воду не сливайте, начните заталкивать.
Засыпаем кукурузную крупу и продолжаем заталкивать, пока токан не станет однородным. Консистенция должна быть тянущей.
Выложите токан на тарелку, посыпьте шкварками.
Подают его с простоквашей.
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