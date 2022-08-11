"Засыпанная" капуста: древнее украинское блюдо, которое подавали на свадьбу

"Засыпанная" капуста - старинное украинское блюдо, без которого когда-то не представляли ни одной свадьбы. Ее до сих пор готовят на западе Украины - к празднику со шкварками, на каждый день - с брынзой.

Ингредиенты:

Квашеная капуста - 1 кг

Пшено - 200 г

Вода - 1,6 л.

Лук - 1 шт.

Яйцо - 1 шт.

Сметана - 200 г

Мука - 2-3 ст. л. (без горки)

Грудинка на шкварки - 500 г

Соль по вкусу

Пошаговое приготовление блюда

Перережьте квашеную капусту, чтобы в готовом блюде она не тянулась. Если капуста давно заквашена и очень кислая, ее надо вымочить в холодной воде. Если нет - можно обойтись без этого.

Заложите капусту в кастрюлю, залейте холодной водой, чтобы она покрыла капусту. Накройте крышкой и варите до полной готовности. Это может быть и 40 минут и 2 часа. Все зависит от вида капусты.

Подготовьте пшено - хорошо промойте в холодной воде и залейте кипятком на 5 минут, чтобы блюдо не горчило.

Насыпьте пшено на уже готовую капусту, не перемешивайте. Варите до готовности примерно 25 минут для не очень кислой капусты. Если кислая, то дольше.

Взбейте яйцо до однородности и влейте в миску с мукой, добавьте соль - 0,5 ч. л. Размешайте, добавьте 100 мл воды, перемешайте, а затем еще 200 г сметаны.

Пожарьте шкварки из куска подчеревины. Порежьте крупно и пожарьте до румяности, посолите и выложите в миску. В этой же миске пожарьте нарезанный мелкой соломкой лук.

Положите в капусту с пшеном жареный лук, перемешайте и накройте крышкой на 2 минуты.

Влейте заливку в блюдо, хорошо перемешайте. Проварите на маленьком огне 5 минут. Посыпьте блюдо шкварками. Приятного аппетита!