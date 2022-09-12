Токан з картоплею за старовинним бойківським рецептом: просто і неймовірно смачно

Токан з картоплею - це дуже смачна і ситна страва, основні складники якої - картопля та кукурудзяна крупа дуже дрібного помелу. Його готували колись партизани УПА та пастухи і він є однією зі страв бойківської кухні.
Рецептом поділилися на YouTube-каналі НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти.
Ставимо картоплю на вогонь, щоб вода трохи її покривала. Посоліть.
Підсмажте окремо шкварки з цибулею.
Коли картопля звариться, воду не зливайте, почніть затовкувати.
Засипаємо кукурудзяну крупу і продовжуємо затовкувати, поки токан не стане однорідним. Консистенція має бути тягнучою.
Викладіть токан на тарілку, посипте шкварками.
Подають його з кислим молоком.
Раніше ми писали про 5 унікальних українських борщів, рецепти яких вас точно здивують.
Також читайте, як приготувати засипану капусту - давню українську святкову страву.