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Токан з картоплею за старовинним бойківським рецептом: просто і неймовірно смачно

Скріншот відео: Токан з картоплею за старовинним рецептом
Автор: Світлана Мащенко

Токан з картоплею - це дуже смачна і ситна страва, основні складники якої - картопля та кукурудзяна крупа дуже дрібного помелу. Його готували колись партизани УПА та пастухи і він є однією зі страв бойківської кухні.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти.

Складники для токану (подані приблизно):

  • картопля - 2 кг
  • кукурудзяна крупа (кукурудзяне борошно) - 200-300 грамів
  • шкварки та цибуля -1-3 шт.
  • кисляк (кисле молоко)
  • сіль за смаком

Покрокове приготування

Ставимо картоплю на вогонь, щоб вода трохи її покривала. Посоліть.

Підсмажте окремо шкварки з цибулею.

Коли картопля звариться, воду не зливайте, почніть затовкувати.

Засипаємо кукурудзяну крупу і продовжуємо затовкувати, поки токан не стане однорідним. Консистенція має бути тягнучою.

Викладіть токан на тарілку, посипте шкварками.

Подають його з кислим молоком.

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