Не для того, щоб точити кігті: ось чому насправді кішка дряпає диван

Практично кожен власник кота стикався із проблемою, коли його улюбленець починає дерти меблі. Багато хто думає, що тварина так хоче поточити свої пазурі. Однак, все не зовсім так.

Основні причини

Зокрема, кішки так знімають стару оболонку, щоб звільнити нові та молоді кігтики. Заточують їх тварини зубами.

До фізіологічних причин відносять боротьбу за територію - дряпаючи стіни або меблі, кіт залишає свій особистий запах, що сигналізує іншим тваринам, що "місце зайняте". Відбуватися таке може, якщо у вас, або навіть у сусідів, з'явиться інша тварина.

Ще одна причина пов'язана з інстинктом мисливця. Навіть домашнім кішкам потрібно іноді відточувати рефлекси, закладені природою.

А ось до психологічних причин відноситься сильний стрес. До цього може нього призвести переїзд, народження дитини та ремонт. Також до психології відноситься й боротьба за територію.

Як відучити від звички

Повністю відучити кота дряпати меблі не вдасться, адже це - базова потреба тварин.

Кігтеточка - ідеальний спосіб вирішити проблему. Адже тоді у вашої кішки буде спеціальне місце, де вона зможе точити пазурі. Однак тварині потрібен певний час, щоб вона зрозуміла, для чого потрібен новий об'єкт і що з ним робити.

Насамперед, потрібно обрати "правильну" кігтеточку. Одним із факторів, які важливо враховувати в разі її придбання, є текстура. Деякі коти полюбляють картонні варіанти, тоді як інші будуть точити пазурі лише об тканинні.

Не менш важливе - місце розташування. За словами доцента Коледжу ветеринарної медицини Університету Джорджії Сари Еверетт, кішки найбільше хочуть позначити своєю територією ті місця в будинку, де вони отримують найбільше уваги від своїх власників.

Важливо, що котів не цікавлять "безлюдні" місця. А тому якщо ви встановите там кігтеточку, то не отримаєте жодного результату. А щоб швидше зробити об'єкт привабливим для кішки, можна примотати до нього котячу м'яту.