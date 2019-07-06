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Что с тобой происходит? пьяная Лобода напугала поклонников внешним видом

STYLERПерсоны    06.07.2019 - 15:49
Что с тобой происходит? пьяная Лобода напугала поклонников внешним видом
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода повергла фанатов в шок

Светлана Лобода опубликовала снимок и нарвалась на критику, поскольку фанаты уличили исполнительницу в состоянии алкогольного опьянения. Соответствующий снимок опубликован в соцсети Instagram.

Под снимком Лобода оставила строчку из песни ИнстаДрама: "Там, где вечер лиловым закатом..." и предложила поклонникам продолжить фразу.

Что с тобой происходит? пьяная Лобода напугала поклонников внешним видомСветлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Подписчики неоднозночно отреагировали на снимок Лободы. Фанатов вспугнул внешний вид артистки, они посчитали, что исполнительница выпила много алкоголя:

  • Господи что с тобой происходит? Ты меня пугаешь.
  • Что с правой ногой? Она гигантская.
  • С утра не забудь похмелиться.
  • Вечно раздетая Лобода.
  • Пьяная?

Что с тобой происходит? пьяная Лобода напугала поклонников внешним видом

Светлана Лобода (скриншот: instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что Тилль Линдеманн, который является солистом немецкой рок-группы Rammstein и отцом младшей дочери Светланы Лободы, прилетел в Киев, чтобы выяснить отношения с украинской певицей.

Ранее Лобода поймала букет невесты на свадьбе своей сестры, что является предвестником скорой женитьбы исполнительницы.

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