Что с тобой происходит? пьяная Лобода напугала поклонников внешним видом

Лобода повергла фанатов в шок
Светлана Лобода опубликовала снимок и нарвалась на критику, поскольку фанаты уличили исполнительницу в состоянии алкогольного опьянения. Соответствующий снимок опубликован в соцсети Instagram.
Под снимком Лобода оставила строчку из песни ИнстаДрама: "Там, где вечер лиловым закатом..." и предложила поклонникам продолжить фразу.
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Подписчики неоднозночно отреагировали на снимок Лободы. Фанатов вспугнул внешний вид артистки, они посчитали, что исполнительница выпила много алкоголя:
Светлана Лобода (скриншот: instagram.com/lobodaofficial)
Напомним, что Тилль Линдеманн, который является солистом немецкой рок-группы Rammstein и отцом младшей дочери Светланы Лободы, прилетел в Киев, чтобы выяснить отношения с украинской певицей.
Ранее Лобода поймала букет невесты на свадьбе своей сестры, что является предвестником скорой женитьбы исполнительницы.