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Жирный намек: Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры (видео)

STYLERПерсоны    01.07.2019 - 09:21
Жирный намек: Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры (видео)
Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры Ксении (коллаж: РБК-Украина)

Светлана Лобода сразу же после свадьбы сестры показала предполагаемого возлюбленного

Светлана Лобода в субботу, 29 июня, с шумом отгуляла свадьбу своей 28-летней сестры Ксении. На торжестве не обошлось и без приятных знаков - певица поймала букет невесты. Это является предвестником, что следующей примерит белое платье именно 36-летняя звезда. 

Так, момент, когда Светлана Лобода ловит заветный букет невесты, попал на видео. При этом тамада отметила, что певица вовсе не горела желанием поймать цветы. Она даже стояла немного осторонь, но любимая сестричка угадала ей прямо в руки.

Напомним, недавно певица ошарашила заявлением, что готовится к долгожданному для ее семьи событию. Поклонники стали предполагать, что Светлана лобода выходит замуж, но позже выяснилось, что к бракосочетанию готовится ее младшая сестра, Ксения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от LOBODA FAN (@lobodaasv)

Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры Ксении (фото: instagram.com)

Это видео сейчас гуляет по сети Instagram, но сама Светлана не спешит выкладывать его на своей страничке. Вместо этого она в очередной раз интригует фанов снимком с предполагаемым возлюбленным.

Жирный намек: Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры (видео)

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Отметим, что поклонники певицы также в предвкушении - им не терпится выдать Светлану Лободу замуж.

"Может, хоть так поймет", - написал один из поклонников.

"Это уже ооочень жирный намек", - констатировал еще один подписчик.

"Дай Бог", - написал фолловер исполнительницы.

Жирный намек: Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры (видео)

Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры Ксении (скрин: instagram.com)

К слову, недавно Лобода подогрела слухи о романе с российской звездой страстным фото.

Напомним, мы сообщали о том, что откровенные фото Лободы повергли фанов в шок.

А также писали, что предполагаемый любовник Лободы избил надоедливого фаната.

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