Що з тобою відбувається? п'яна Лобода налякала шанувальників зовнішнім виглядом

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода шокувала фанатів

Світлана Лобода опублікувала знімок і нарвалася на критику, оскільки фанатам не сподобалося, що виконавиця знаходилася у стані алкогольного сп'яніння. Відповідний знімок опублікований у соцмережі Instagram.

Під знімком Лобода залишила рядок з пісні ИнстаДрама: "Там, где вечер лиловым закатом..." і запропонувала шанувальникам продовжити фразу.

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Підписники неоднозночно відреагували на знімок Лободи. Фанатів злякав зовнішній вигляд артистки, вони порахували, що виконавиця випила багато алкоголю:

Господи, що з тобою відбувається? Ти мене лякаєш.

Що з правою ногою? Вона гігантська.

З ранку не забудь похмелитися.

Вічно роздягнена Лобода.

П'яна?

Світлана Лобода (скріншот: instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що Тілль Ліндеманн, який є солістом німецької рок-групи Rammstein і батьком молодшої доньки Світлани Лободи, прилетів до Києва, щоб з'ясувати стосунки з українською співачкою.

Раніше Лобода зловила букет нареченої на весіллі своєї сестри, що є передвісником швидкого одруження виконавиці.