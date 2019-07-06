Що з тобою відбувається? п'яна Лобода налякала шанувальників зовнішнім виглядом

Лобода шокувала фанатів
Світлана Лобода опублікувала знімок і нарвалася на критику, оскільки фанатам не сподобалося, що виконавиця знаходилася у стані алкогольного сп'яніння. Відповідний знімок опублікований у соцмережі Instagram.
Під знімком Лобода залишила рядок з пісні ИнстаДрама: "Там, где вечер лиловым закатом..." і запропонувала шанувальникам продовжити фразу.
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Підписники неоднозночно відреагували на знімок Лободи. Фанатів злякав зовнішній вигляд артистки, вони порахували, що виконавиця випила багато алкоголю:
Світлана Лобода (скріншот: instagram.com/lobodaofficial)
Нагадаємо, що Тілль Ліндеманн, який є солістом німецької рок-групи Rammstein і батьком молодшої доньки Світлани Лободи, прилетів до Києва, щоб з'ясувати стосунки з українською співачкою.
Раніше Лобода зловила букет нареченої на весіллі своєї сестри, що є передвісником швидкого одруження виконавиці.