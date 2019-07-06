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Що з тобою відбувається? п'яна Лобода налякала шанувальників зовнішнім виглядом

STYLERПерсони    06.07.2019 - 15:49
Що з тобою відбувається? п'яна Лобода налякала шанувальників зовнішнім виглядом
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода шокувала фанатів

Світлана Лобода опублікувала знімок і нарвалася на критику, оскільки фанатам не сподобалося, що виконавиця знаходилася у стані алкогольного сп'яніння. Відповідний знімок опублікований у соцмережі Instagram.

Під знімком Лобода залишила рядок з пісні ИнстаДрама: "Там, где вечер лиловым закатом..." і запропонувала шанувальникам продовжити фразу.

Що з тобою відбувається? п'яна Лобода налякала шанувальників зовнішнім виглядомСвітлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Підписники неоднозночно відреагували на знімок Лободи. Фанатів злякав зовнішній вигляд артистки, вони порахували, що виконавиця випила багато алкоголю:

  • Господи, що з тобою відбувається? Ти мене лякаєш.
  • Що з правою ногою? Вона гігантська.
  • З ранку не забудь похмелитися.
  • Вічно роздягнена Лобода.
  • П'яна?

Що з тобою відбувається? п'яна Лобода налякала шанувальників зовнішнім виглядом

Світлана Лобода (скріншот: instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що Тілль Ліндеманн, який є солістом німецької рок-групи Rammstein і батьком молодшої доньки Світлани Лободи, прилетів до Києва, щоб з'ясувати стосунки з українською співачкою.

Раніше Лобода зловила букет нареченої на весіллі своєї сестри, що є передвісником швидкого одруження виконавиці.

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