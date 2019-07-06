Ревнует Лободу? В сети обсуждают приезд вокалиста Rammstein в Киев

Тилль Линдеманн прилетел выяснить отношения с Лободой (фото: коллаж РБК-Украина)

Пользователи считают, что Тилль Линдеманн посетил Киев из-за Лободы

Тилль Линдеманн, который является солистом немецкой рок-группы Rammstein и отцом младшей дочери Светланы Лободы, прилетел в Киев, чтобы выяснить отношения с украинской певицей. Так считают подписчики рэпера Потапа, который выставил фото с Линдеманном на своей странице в Instagram.

Потап под фото с немецким певцом только поставил хэштег "honeymoon" ("медовый месяц"). Тилль на своей странице в соцсети также выложил такую же фотографию и написал, что ему всегда приятно встретить хороших друзей.

Потап и Тилль Линдеманн (фото: instagram.com)

При этом пользователи сети считают, что Линдеманн внезапно посетил столицу Украины из-за ревности к Светлане Лободе, которая недавно показала поцелуи со своим бойфрендом хореографом и артистом балета Freedom Константином Гордиенко на своей странице в Instagram.

Кроме того, она признавалась в любви Гордиенко в Instagram, который по мнению некоторых, похож на более молодого Линдеманна.

Скриншот с Instagram

Стоит отметить, что Лобода уже намекала на свою свадьбу. Один из постов в соцсети она подписала хэштегом "поразамуж".

Напомним, что Лобода поймала букет невесты на свадьбе своей сестры. Это предвестник того, что 36-летняя певица вскоре должна выйти замуж. Вопрос будет ли ее новым мужем Константин Гордиенко остается открытым.

Ранее сообщалось, что Лобода подогрела слухи о романе с российской звездой Егором Кридом страстным фото.