На тлі скандалу з Мальдівами: блогерка Пренткович та її чоловік переїжджають за кордон

Цивільний чоловік блогерки з Тернополя Тетяни Пренткович Андрій Гонковський заявив, що через постійні погрози їхній сім’ї, які почалися після поїздки пари на Мальдіви, вони прийняли рішення переїхати за кордон.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram бізнесмена.
Зі слів Гонковського, січень цього року змінив його життя. Саме тоді у мережі з’явилося його фото з відпочинку на Мальдівах.
"Я впевнений, що моя аудиторія бачила і розуміла, як з моєї поїздки зробили подію всеукраїнського масштабу. Як цією новиною перекрились корупційі скандали та ще певні події. Як 150 медіа включно з єдиним марпфоном робили це новиною номер один кожного дня", - сказав чоловік.
Андрій Гонковський заявив про переїзд за кордон (фото: instagram.com/gonkovskiy)
Йому, зізнався обранець Пренткович, було б байдуже, "якби це не трансформувалось у конкретні погрози" його сім’ї.
Тому чоловік повідомив, що вони переїжджають, і назвав це рішення одним з найважчим в його житті.
"Але коли сьогодні на мене з обох сторін лягли Іван та Адам, і я замислився, що тільки від мого рішення залежить - перебуватимуть вони в небезпеці або ж в безпеці... я зрозумів, що на даний момент це правильне рішення", - написав Гонковський.
Андрій Гонковський заявив про переїзд за кордон (фото: instagram.com/gonkovskiy)
До слова, Тетяна поки не прокоментувала заяву коханого.
Скандал з Пренткович та її цивільним чоловіком виник наприкінці січня цього року.
Тоді у мережі оприлюднили фото блогерки з відпочинку у компанії її обранця. Відомо, що той виїхав раніше до Польщі по дозволу волонтера, і саме це сильно обурило користувачів мережі.
Вони почали писати про те, що Андрій скористався цим званням та положенням, аби поїхати на відпочинок з дружиною.
Згодом Гонковський прокоментував закиди на свою адресу та зробив заяву у соцмережах.
Раніше ми розповідали, що зірка "Танців з зірками" розійшовся з дружиною після 11 років стосунків.