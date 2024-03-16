Зірка "Танців з зірками" розійшовся з дружиною після 11 років стосунків

Переможець проєкту "Танці з зірками" Макс Леонов розійшовся з цивільною дружиною Юлією після 11 років стосунків.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю хореографа для YouTube-проєкту "СК Life" .

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Як зізнався танцівник, вони з його екс-обраницею взагалі не підтримують ніяких стосунків.

"Стосунки закінчились. Ми з дружиною більше не разом. Майже рік ми не спілкуємось взагалі. З кожним днем все ставало у відносинах дедалі гірше. Помітили, що в парі немає розвитку. Це все складно, авжеж, але потрібно рухатись далі і розвиватись!", - поділився Леонов.

Зазначимо, що на початку січня цього року Макс розповідав, що у них з дружиною непростий період у стосунках. На це, казав він, вплинуло повномсштабне вторгнення РФ.

Артист також говорив, що вони з Юлією намагаються все виправити.

Нагадаємо, у 2021 році Леонов публічно зізнався, що протягом року зраджував дружині з партнеркою, з якою він шість років тому танцював в одній з київських танцювальних шкіл.

Макс Леонов з ексдружиною (фото: instagram.com/maksleonov_official)

Все з’ясувалося, коли коханка про все написала дружині Макса, та ще й докріпила фото. Юля влаштувала скандал, але пробачила.