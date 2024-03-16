ua en ru
Сб, 16 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зірка "Танців з зірками" розійшовся з дружиною після 11 років стосунків

Субота 16 березня 2024 16:35
UA EN RU
Зірка "Танців з зірками" розійшовся з дружиною після 11 років стосунків Макс Леонов з ексдружиною (фото: instagram.com/maksleonov_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Переможець проєкту "Танці з зірками" Макс Леонов розійшовся з цивільною дружиною Юлією після 11 років стосунків.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю хореографа для YouTube-проєкту "СК Life".

Деталі

Як зізнався танцівник, вони з його екс-обраницею взагалі не підтримують ніяких стосунків.

"Стосунки закінчились. Ми з дружиною більше не разом. Майже рік ми не спілкуємось взагалі. З кожним днем все ставало у відносинах дедалі гірше. Помітили, що в парі немає розвитку. Це все складно, авжеж, але потрібно рухатись далі і розвиватись!", - поділився Леонов.

Зазначимо, що на початку січня цього року Макс розповідав, що у них з дружиною непростий період у стосунках. На це, казав він, вплинуло повномсштабне вторгнення РФ.

Артист також говорив, що вони з Юлією намагаються все виправити.

Нагадаємо, у 2021 році Леонов публічно зізнався, що протягом року зраджував дружині з партнеркою, з якою він шість років тому танцював в одній з київських танцювальних шкіл.

Зірка &quot;Танців з зірками&quot; розійшовся з дружиною після 11 років стосунків

Макс Леонов з ексдружиною (фото: instagram.com/maksleonov_official)

Все з’ясувалося, коли коханка про все написала дружині Макса, та ще й докріпила фото. Юля влаштувала скандал, але пробачила.

Раніше ми розповідали, що відомі українські актори оголосили про розлучення після двох років шлюбу.

Також Аліна Гросу підтвердила, що вдруге вийшла заміж.

Читайте РБК-Україна в Google News
Танці з зірками стоснуки Зірки шоу-бізнесу Розлучення
NEWS
Вчорашній удар по Одесі був наймасовіший за кількістю жертв, - ОВА
Вчорашній удар по Одесі був наймасовіший за кількістю жертв, - ОВА