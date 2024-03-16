На фоне скандала с Мальдивами: блогерша Пренткович и ее муж переезжают за границу

Гражданский муж блогерши из Тернополя Татьяны Пренткович Андрей Гонковский заявил, что из-за постоянных угроз их семье, которые начались после поездки пары на Мальдивы, они приняли решение переехать за границу.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram бизнесмена.
По словам Гонковского, январь этого года изменил его жизнь. Именно тогда в сети появилось его фото с отдыха на Мальдивах.
"Я уверен, что моя аудитория видела и понимала, как из моей поездки сделали событие всеукраинского масштаба. Как этой новостью перекрылись коррупционные скандалы и еще определенные события. Как 150 медиа включая единственный марпфон делали это новостью номер один каждый день", - сказал мужчина.
Андрей Гонковский заявил о переезде за границу (фото: instagram.com/gonkovskiy)
Ему, признался избранник Пренткович, было бы все равно, "если бы это не трансформировалось в конкретные угрозы" его семье.
Поэтому мужчина сообщил, что они переезжают, и назвал это решение одним из самых тяжелых в его жизни.
"Но когда сегодня на меня с обеих сторон легли Иван и Адам, и я задумался, что только от моего решения зависит - будут ли они находиться в опасности или в безопасности... я понял, что на данный момент это правильное решение", - написал Гонковский.
Андрей Гонковский заявил о переезде за границу (фото: instagram.com/gonkovskiy)
К слову, Татьяна пока не прокомментировала заявление любимого.
Скандал с Пренткович и ее гражданским мужем возник в конце января этого года.
Тогда в сети обнародовали фото блогерши с отдыха в компании ее избранника. Известно, что тот выехал ранее в Польшу по разрешению волонтера, и именно это сильно возмутило пользователей сети.
Они начали писать о том, что Андрей воспользовался этим званием и положением, чтобы поехать на отдых с женой.
Впоследствии Гонковский прокомментировал упреки в свой адрес и сделал заявление в соцсетях.
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