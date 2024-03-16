"Я вкрала гроші": українська співачка здивувала відвертим зізнанням

Молода українська співачка LELY45, яка вже прославилася у соцмережах, відверто розповіла про своє дитинство. Як виявилося, тоді дівчина була ще тією бешкетницею, а одного разу навіть поцупила гроші у батьків.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це LELY45 розповіла у новому випуску шоу "МУЛЬТИТРЕК", який вже вийшов на YouTube.

Що зробила співачка

Під час спілкування з ведучим шоу, співаком Володимиром Дантесом, LELY45 зізналася, що у дитинстві вона провинилася настільки, що батьки відправили її у село на цілих два місяці. Це сталося через крадіжку.

"Я вкрала у батьків 100 доларів. План реалізовувала разом з подружкою. Мені було 9, а їй 12. Прийшли до пункту обміну валют, там купюру поміняли на 800 гривень", - розповіла дівчина.

Ці гроші вона витратила на подарунки для друга та бабусь. Дівчина купила бабусям прикраси, а собі - морозива. І коли вона йшла містом разом з подругою та усіма подарунками, їй зателефонувала мама.

В один момент майбутня співачка зрозуміла, що накоїла. Вона почала плакати та в усьому зізналася.

Що таке "МУЛЬТИТРЕК"

Нове шоу, ведучими якого стали Дантес та блогерка Даша Кубік, збирає українських артистів, які мають за 12 годин створити трек, підготувати свій сценічний костюм та виступити перед глядачами.

За цей час на них очікують два випробування, які впливають на подальший сценарій їхньої участі у шоу. Переможець отримує 50 000 гривень, які може задонатити на благодійну справу.

Цього разу до ведучих долучився ще один колега - Марк Куцевалов. Він склав компанію ALEKSEEV і разом з Дашею допомагав артистові дібратися студії, використовуючи хитрощі та порушуючи правила шоу. А співачці LELY45 допомагав Дантес.