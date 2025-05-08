На тлі чуток про розлучення: Каменських показалася в обіймах з Потапом і назвала його колишнім

В мережі не вщухають чутки про розлучення зіркового дуету Потап і Настя. Самі артисти досі офіційно не коментували такі припущення, а відсутність спільних фото останнім часом ще більше підливала масла у вогонь. Та, схоже, ніякої кризи немає.
Що нового відомо про стосунки пари, розповідає РБК-Україна (проєкт Syler) з посиланням на Instagram Каменських.
У своєму блозі співачка вперше за тривалий час згадала чоловіка. Вона привітала Потапа з днем народження та поділилася спільною світлиною, а також жартома назвала його "колишнім". Вочевидь, так вона вирішила відповісти на чутки про розлучення.
"З днем народження, мій коханий "екс". Завжди поруч, люблю, цілую", - написала артистка.
Співачка також показала, як вітає репера з 44-річчям. Вона опублікувала кружечок, на якому шле йому поцілунок.
Каменських вітає Потапа з днем народження (скриншот)
Думки користувачів розділилися. Одні були раді, що пара не розлучається. Інші почали питати, чому Настя досі разом з артистом-втікачем.
Нагадаємо, раніше Каменських вперше прокоментувала стосунки з Потапом під час корпоративу. Тоді на хрестинах дітей блогерки Стасі Макєєвої артистка відреагувала на чутки про кризу в шлюбі. Вона дала зрозуміти, що у них з чоловіком панує гармонія.
"Ви знаєте, нехай люди говорять. Нас коли одружували - ми один одного терпіти не могли. Коли розводять - зараз як ніколи... У нас все добре!" - сказала вона.
Раніше і Потап висловився про чутки щодо розлучення. Розмови про розрив почалися ще понад два роки тому на тлі втечі репера за кордон, де він намагається просунути особистий проєкт Slavic Balagan і не нехтує можливості давати інтерв'ю представникам російських медіа, як от Дудь. У мережі Потапу навіть приписували стосунки з іншою жінкою. Говорили, що він нібито зрадив Настю з її близькою подругою - дизайнеркою Анною Андрійчук. Втім, офіційного підтвердження інформації так і не з’явилося.
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