На тлі чуток про розлучення: Каменських показалася в обіймах з Потапом і назвала його колишнім

У своєму блозі співачка вперше за тривалий час згадала чоловіка. Вона привітала Потапа з днем народження та поділилася спільною світлиною, а також жартома назвала його "колишнім". Вочевидь, так вона вирішила відповісти на чутки про розлучення.

"З днем народження, мій коханий "екс". Завжди поруч, люблю, цілую", - написала артистка.

Настя Каменських та Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка також показала, як вітає репера з 44-річчям. Вона опублікувала кружечок, на якому шле йому поцілунок.

Каменських вітає Потапа з днем народження (скриншот)

Як відреагували в мережі

Думки користувачів розділилися. Одні були раді, що пара не розлучається. Інші почали питати, чому Настя досі разом з артистом-втікачем.

"А я радію, що вони разом! Навіть коли я не прихильниця її чоловіка. Зараз так важко зберегти сім'ю, а вони попри все змогли це зробити! Завжди легше розійтися, а зберегти кохання це справді складний шлях! Зараз так багато розлучень, а Настя молодець!"

"Колишній?"

"Він зрадник України й вже ніщо цього не змінить".

"Нагулялись? Знову разом?"

"Ну які ж ви гарні та закохані. З днем народження".

"Котики, які затьмарили всіх своїм коханням та красою".

"Та все в них добре, не розійшлися, у них справжня любов".

"Настя, тобі за нього не соромно? Бо нам так".

Що відомо про чутки щодо розлучення Потапа і Насті

Нагадаємо, раніше Каменських вперше прокоментувала стосунки з Потапом під час корпоративу. Тоді на хрестинах дітей блогерки Стасі Макєєвої артистка відреагувала на чутки про кризу в шлюбі. Вона дала зрозуміти, що у них з чоловіком панує гармонія.

"Ви знаєте, нехай люди говорять. Нас коли одружували - ми один одного терпіти не могли. Коли розводять - зараз як ніколи... У нас все добре!" - сказала вона.

Раніше і Потап висловився про чутки щодо розлучення. Розмови про розрив почалися ще понад два роки тому на тлі втечі репера за кордон, де він намагається просунути особистий проєкт Slavic Balagan і не нехтує можливості давати інтерв'ю представникам російських медіа, як от Дудь. У мережі Потапу навіть приписували стосунки з іншою жінкою. Говорили, що він нібито зрадив Настю з її близькою подругою - дизайнеркою Анною Андрійчук. Втім, офіційного підтвердження інформації так і не з’явилося.