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На тлі чуток про розлучення: Дженніфер Лопес публічно звернулася до Бена Аффлека

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Вже кілька місяців ходять чутки про розлучення Дженніфер Лопес та Бена Аффлека. Незважаючи на плітки про проблеми у шлюбі, поп-зірка звернулася до чоловіка в особистому блозі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Джей Ло публічно звернулася до Бена Аффлека

Так, співачка привітала актора з міжнародним Днем батька.

Дженніфер розмістила у соцмережах чорно-білу фотографію свого обранця зі зйомок фільму "Перл Гарбор" 2001 року.

"Наш герой. З Днем батька", - написала співачка, додавши емодзі у вигляді білого сердечка.

Дженніфер Лопес звернулася до Бена Аффлека (фото: instagram.com/jlo)

Варто зазначити, що в Аффлека і Лопес немає спільних дітей. Актор виховує трьох дітей від попереднього шлюбу з актрисою Дженніфер Гарнер, а у Джей Ло є 16-річні близнюки від шлюбу зі співаком Марком Ентоні.

Зарубіжні джерела стверджують, що шлюб голлівудських зірок перебуває на межі розпаду.

За даними Daily Mail, Лопес втомилася від спроб зберегти стосунки з Аффлеком.

"Дженніфер уже зробила достатньо, вона дійсно старалася, але нічого не допомагає. Ситуація не поліпшується, а тільки погіршується", - повідомив інсайдер.

Основною причиною кризи він назвав постійну буркотливість і похмурість Аффлека.

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Дженніфер ЛопесДень батькаБен АффлекРозлучення