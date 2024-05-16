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Дженніфер Лопес і Бен Аффлек на межі розлучення: подробиці

Четвер 16 травня 2024 13:10
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Дженніфер Лопес і Бен Аффлек на межі розлучення: подробиці Дженніфер Лопес і Бен Аффлек (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Схоже, одна з найвідоміших пар Голлівуду, співачка Дженніфер Лопес і актор Бен Аффлек, які два роки тому зіграли весілля, переживають серйозну кризу у шлюбі. На думку інсайдерів, пара близька до розриву.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на In Touch Weekly.

Деталі

За інформацією джерела, Бен Аффлек "переїхав" з будинку, який закохані разом ділили.

"Бен уже з'їхав, і їм, імовірно, доведеться продати будинок мрії, на пошуки якого вони витратили два роки. Вони ніколи не перестануть любити одне одного, але вона не може контролювати його, а він не може змінити її. Це не могло тривати довго", - повідомив інсайдер виданню.

Нагадаємо, що актори познайомилися у 2001 році та незабаром після цього Аффлек освідчився співачці.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек на межі розлучення: подробиці

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек (фото: Getty Images)

Планувалося, що весілля пари відбудеться у 2003 року, проте його скасували напередодні.

У 2021-му знаменитості знову відновила свої стосунки, і всього за кілька місяців Бен освідчився Дженніфер.

Наступного року стало відомо, що вони таємно одружилися.

Нещодавно Джей Ло показала нові цікаві образи у чорно-білих відтінках.

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Дженніфер Лопес Бен Аффлек голівуд Стосунки Зірки
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