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На фоне слухов о разводе: Дженнифер Лопес публично обратилась к Бену Аффлеку

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Уже несколько месяцев ходят слухи о разводе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Несмотря на сплетни о проблемах в браке, поп-звезда обратилась к мужу в личном блоге.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Джей Ло публично обратилась к Бену Аффлеку

Так, певица поздравила актера с международным Днем отца.

Дженнифер разместила в соцсетях черно-белую фотографию своего избранника со съемок фильма "Перл Харбор" 2001 года.

"Наш герой. С Днем отца", - написала певица, добавив эмодзи в виде белого сердечка.

Дженнифер Лопес обратилась к Бену Аффлеку (фото: instagram.com/jlo)

Стоит отметить, что у Аффлека и Лопес нет общих детей. Актер воспитывает троих детей от предыдущего брака с актрисой Дженнифер Гарнер, а у Джей Ло есть 16-летние близнецы от брака с певцом Марком Энтони.

Зарубежные источники утверждают, что брак голливудских звезд находится на грани распада.

По данным Daily Mail, Лопес устала от попыток сохранить отношения с Аффлеком.

"Дженнифер уже сделала достаточно, она действительно старалась, но ничего не помогает. Ситуация не улучшается, а только усугубляется", - сообщил инсайдер.

Основной причиной кризиса он назвал постоянную ворчливость и угрюмость Аффлека.

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Дженнифер ЛопесДень отцаБен АффлекРазвод