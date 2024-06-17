На фоне слухов о разводе: Дженнифер Лопес публично обратилась к Бену Аффлеку

Уже несколько месяцев ходят слухи о разводе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Несмотря на сплетни о проблемах в браке, поп-звезда обратилась к мужу в личном блоге.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, певица поздравила актера с международным Днем отца.
Дженнифер разместила в соцсетях черно-белую фотографию своего избранника со съемок фильма "Перл Харбор" 2001 года.
"Наш герой. С Днем отца", - написала певица, добавив эмодзи в виде белого сердечка.
Дженнифер Лопес обратилась к Бену Аффлеку (фото: instagram.com/jlo)
Стоит отметить, что у Аффлека и Лопес нет общих детей. Актер воспитывает троих детей от предыдущего брака с актрисой Дженнифер Гарнер, а у Джей Ло есть 16-летние близнецы от брака с певцом Марком Энтони.
Зарубежные источники утверждают, что брак голливудских звезд находится на грани распада.
По данным Daily Mail, Лопес устала от попыток сохранить отношения с Аффлеком.
"Дженнифер уже сделала достаточно, она действительно старалась, но ничего не помогает. Ситуация не улучшается, а только усугубляется", - сообщил инсайдер.
Основной причиной кризиса он назвал постоянную ворчливость и угрюмость Аффлека.