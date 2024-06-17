Ексдружина Дзідзьо розповіла про особисте життя після розлучення

Ексдружина співака Дзідзьо, виконавиця SLAVIA, розповіла про спілкування з колишнім і своє особисте життя після розлучення.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артистки KP.UA .

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Зі слів Ярослави, розлучення не вплинуло на колишні теплі стосунки між нею та Михайлом Хомою.

Більше того, коли вони офіційно розлучилися, навіть вирішили святкувати це разом.

Екс-подружжя провело час у своєму улюбленому ресторані у компанії один одного.

"Пригадую, коли ми з Михайлом оформили документи про розлучення, то пішли святкувати. Прийшли до ресторанчика, нас там вже всі офіціанти знають, ми часто там буваємо, присіли за столик і проговорили, напевно, дві години. Ми навіть не помітили, як промайнув час", - пригадала артистка.

Дзідзьо з колишньою дружиною (фото: instagram.com/slavia_official)

Що стосується свого особистого життя, ділитися ним вона поки не готова.

"У мене все добре, слава Богу. Після розлучення відчула зацікавлення з боку чоловіків. І мені це дуже приємно. Але хвалитися теж не хочу, щоби не наврочити", - сказала співачка.

Нагадаємо, у 2021 році Михайло Хома приголомшив новиною про розлучення із дружиною Ярославою.

Пара була разом 20 років, з них 7 - в офіційному шлюбі.

SLAVIA раніше розповідала, що чоловік був проти її сольної кар'єри. Вона була готова їздити з ним на гастролі, та він не дозволяв.

Виконавиця припускала, що Дзідзьо не хотів, щоб вона з ним їхала, бо в нього могли бути якісь інші жінки, прихильниці. Проте, знати про це вона не хоче.