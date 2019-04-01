Титушки уже "отметились" под ЦИК: чем все закончилось (видео)

На выборах президента 2019 в Киеве возле здания Центральной избирательной комиссии произошел инцидент - молодые люди спортивного телосложения прогнали журналиста российского телеканала "Дождь". Сотруднику СМИ не дали снять сюжет о ходе голосования, передает "Укринформ".

Корреспондента Владимира Роменского толкнули и обругали. Один из парней порекомендовал ему уезжать "в свою Россию".

Причиной подобной резкой реакции стала уверенность молодых людей в том, что журналист намеревался исказить результаты экзит-полов - корреспондент заявлял, что действующий президент Петр Порошенко сфальсифицировал данные, а группа парней под зданием ЦИК является сторонниками Юлии Тимошенко, которая намерена оспаривать результаты выборов.

Через некоторое время парни под ЦИК на Печерске решили разойтись. Они оставили после себя много мусора.

Видео: YouTube / ТСН

С самого утра 31 марта в столице под Ценртизбиркомом начали собираться молодые люди крепкого телосложения с символикой общественной организации POTON ("Постоянный тонус").

Руководитель ОО Павел Онищенко - из Харькова, раньше работал в милиции. Как можно увидеть на его странице в социальной сети, он принимал участие в акциях в поддержку Юлии Тимошенко.

Онищенко заявил, что его организация сотрудничает с "Нацдружинами" и "Нацкорпусом" в Харькове, ходит на "совместные рейды", передает hromadske.ua.

По его словам, POTON никем не финансируется и полностью находится на самообеспечении.

Видео: twitter.com/HromadskeUA

Говоря о молодых людях под зданием ЦИК, представители POTON назвали всех их "козацкого рода".

Видео: twitter.com/HromadskeUA

Онищенко заверил, что члены организации приехали в Киев для того, чтобы не допустить фальсификаций. Он добавил, что POTON намерены стоять под ЦИК до конца подсчета голосов.

Видео: YouTube/NGO Centre UA

Отмечается, что движение ЧЕСТНО 31 марта проинформировала о том, что через соцсети собирают людей на проплаченный митинг под здание Центризбиркома.

Движение ЧЕСТНО сообщило о проплаченном митинге

Оплата за акцию составляет от 350 до 400 гривен, а с 19.00 и до 6.00 1 апреля - за 700 гривен.

Как сообщалось ранее, в Киеве 31 марта в Печерском районе возле здания ЦИК собралось большое количество молодых людей спортивного телосложения. По их словам, они наблюдают за порядком.

Также мы писали о том, что в Киеве в Днепровском районе на одном из участков у работницы комиссии обнаружили ручку с чернилами, которые исчезают. В сети возник настоящий скандал.

Добавим, что в Киеве также произошел инцидент - избили скандального блогера Даниила Чикина.

Напомним, по данным Национального экзит-пола на данный момент на выборах 2019 лидирует Владимир Зеленский. Второе место занимает действующий президент Украины Петр Порошенко. Пользователи сети уже активно обсуждают данные Национального экзит-пола.