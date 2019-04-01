Титушки уже "отметились" под ЦИК: чем все закончилось (видео)

В день выборов 2019 в Киеве под ЦИК молодые люди прогнали российского журналиста
На выборах президента 2019 в Киеве возле здания Центральной избирательной комиссии произошел инцидент - молодые люди спортивного телосложения прогнали журналиста российского телеканала "Дождь". Сотруднику СМИ не дали снять сюжет о ходе голосования, передает "Укринформ".
Корреспондента Владимира Роменского толкнули и обругали. Один из парней порекомендовал ему уезжать "в свою Россию".
Причиной подобной резкой реакции стала уверенность молодых людей в том, что журналист намеревался исказить результаты экзит-полов - корреспондент заявлял, что действующий президент Петр Порошенко сфальсифицировал данные, а группа парней под зданием ЦИК является сторонниками Юлии Тимошенко, которая намерена оспаривать результаты выборов.
Через некоторое время парни под ЦИК на Печерске решили разойтись. Они оставили после себя много мусора.
С самого утра 31 марта в столице под Ценртизбиркомом начали собираться молодые люди крепкого телосложения с символикой общественной организации POTON ("Постоянный тонус").
Руководитель ОО Павел Онищенко - из Харькова, раньше работал в милиции. Как можно увидеть на его странице в социальной сети, он принимал участие в акциях в поддержку Юлии Тимошенко.
Онищенко заявил, что его организация сотрудничает с "Нацдружинами" и "Нацкорпусом" в Харькове, ходит на "совместные рейды", передает hromadske.ua.
По его словам, POTON никем не финансируется и полностью находится на самообеспечении.
Видео: twitter.com/HromadskeUA
Говоря о молодых людях под зданием ЦИК, представители POTON назвали всех их "козацкого рода".
Видео: twitter.com/HromadskeUA
Онищенко заверил, что члены организации приехали в Киев для того, чтобы не допустить фальсификаций. Он добавил, что POTON намерены стоять под ЦИК до конца подсчета голосов.
Отмечается, что движение ЧЕСТНО 31 марта проинформировала о том, что через соцсети собирают людей на проплаченный митинг под здание Центризбиркома.
Движение ЧЕСТНО сообщило о проплаченном митинге
Оплата за акцию составляет от 350 до 400 гривен, а с 19.00 и до 6.00 1 апреля - за 700 гривен.
Как сообщалось ранее, в Киеве 31 марта в Печерском районе возле здания ЦИК собралось большое количество молодых людей спортивного телосложения. По их словам, они наблюдают за порядком.
Также мы писали о том, что в Киеве в Днепровском районе на одном из участков у работницы комиссии обнаружили ручку с чернилами, которые исчезают. В сети возник настоящий скандал.
Добавим, что в Киеве также произошел инцидент - избили скандального блогера Даниила Чикина.
Напомним, по данным Национального экзит-пола на данный момент на выборах 2019 лидирует Владимир Зеленский. Второе место занимает действующий президент Украины Петр Порошенко. Пользователи сети уже активно обсуждают данные Национального экзит-пола.