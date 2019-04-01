Тітушки вже "відзначилися" під ЦВК: чим все скінчилося (відео)

На виборах президента 2019 у Києві біля будівлі Центральної виборчої комісії стався інцидент - молоді люди спортивної статури прогнали журналіста російського телеканалу "Дождь. Співробітникові ЗМІ не дали зняти сюжет про хід голосування, передає "Укрінформ".

Кореспондента Володимира Роменського штовхнули і вилаяли. Один з хлопців порекомендував йому їхати "у свою Росію".

Причиною такої різкої реакції стала впевненість молодих людей в тому, що журналіст мав намір спотворити результати екзит-полів - кореспондент заявляв, що чинний президент Петро Порошенко сфальсифікував дані, а група молодиків під будівлею ЦВК є прихильниками Юлії Тимошенко, яка має намір оскаржувати результати виборів.

Через деякий час хлопці під ЦВК на Печерську вирішили розійтися. Вони залишили після себе багато сміття.

Відео: YouTube / ТСН

Від самого ранку 31 березня в столиці під Ценртизбиркомом почали збиратися молоді люди міцної статури із символікою громадської організації POTON ("Постійний тонус").

Керівник ГО Павло Онищенко - з Харкова, раніше працював у міліції. Як можна побачити на його сторінці в соціальній мережі, він брав участь в акціях на підтримку Юлії Тимошенко.

Онищенко заявив, що його організація співпрацює з "Нацдружинами" і "Нацкорпусом" в Харкові, ходить на "спільні рейди", передає hromadske.ua.

За його словами, POTON ніким не фінансується і повністю знаходиться на самозабезпеченні.

Відео: twitter.com/HromadskeUA

Кажучи про молодих людей під будівлею ЦВК, представники POTON назвали всіх їх "козацького роду".

Відео: twitter.com/HromadskeUA

Онищенко запевнив, що члени організації приїхали до Києва для того, щоб не допустити фальсифікацій. Він додав, що POTON мають намір стояти під ЦВК до кінця підрахунку голосів.

Відео: YouTube/NGO Centre UA

Зазначається, що рух ЧЕСНО 31 березня поінформувала про те, що через соцмережі збирають людей на проплачений мітинг під будівлю Центрвиборчкому.

Рух ЧЕСНО повідомило про проплаченому мітингу

Оплата за акцію складає від 350 до 400 гривень, а з 19.00 до 6.00 1 квітня - за 700 гривень.

Як повідомлялося раніше, в Києві 31 березня у Печерському районі біля будівлі ЦВК зібралося велика кількість молодих людей спортивної статури. За їх словами, вони спостерігають за порядком.

Також ми писали про те, що в Києві в Дніпровському районі на одній з дільниць у працівниці комісії виявили ручки з чорнилами, які зникають. У мережі з'явився справжній скандал.

Додамо, що в Києві стався інцидент - побили скандального блогера Данила Чікіна.

Нагадаємо, за даними Національного екзит-полу на даний момент на виборах 2019 лідирує Володимир Зеленський. Друге місце займає діючий президент України Петро Порошенко. Користувачі мережі вже активно обговорюють дані Національного екзит-полу.