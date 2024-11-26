Тисячі пінгвінів біля "Вернадського": науковці поділилися фото

Скільки пінгвінів нарахували полярники

За словами науковців з антарктичної станції "Академік Вернадський", нині на острові Галіндез проживають майже 4 тисячі пінгвінів. Таку кількість нарахував Світозар Давиденко, біолог 29-ї УАЕ.

Поки що цифра менша за рекордну кількість субантарктичних пінгвінів на Галіндезі навесні 2024 року - тоді полярники нарахували приблизно 7 тисяч птахів.

Крім цього, вдалося встановити, що більшість з нарахованих птахів - субантарктичні пінгвіни. Як вказують полярники, цей вид дедалі більше захоплює околиці станції кожного року.

Відстеження кількості птахів допомагає визначити кліматичні зміни. Зокрема, міграція цих птахів за останні 20 років стала одним з доказів потепління в Антарктиці.

Пінгвіни біля "Академік Вернадський" (фото: facebook.com AntarcticCenter, Анна Соіна, Сергій Єрмоленко, Олександр Богомаз)

Що роблять пінгвіни біля станції "Академік Вернадський"

Як зазначили полярники, наразі пінгвіни очікують на майбутнє потомство, висиджуючи яйця. За підрахунками, яйця вже з'явилися в приблизно 900 гніздах, переважно по два в одному гнізді.

Науковці зауважили, що будування гнізда з камінців притаманне субантарктичним пінгвінам, а от імператорські та королівські види цих птахів вигрівають яйця на лапах. Втім, ці два зазначених види не є постійними мешканцями острова - їх лише іноді можна побачити поблизу станції "Академік Вернадський".

Пінгвіни біля "Академік Вернадський" (фото: facebook.com AntarcticCenter, Анна Соіна, Сергій Єрмоленко, Олександр Богомаз)

Окрім субантарктичних пінгвінів, гнізда з камінців роблять представники видів антарктичний пінгвін та пінгвін Аделі. Птахи висиджують яйця по черзі - коли один пінгвін йде на полювання, інший залишається в гнізді. Потім птахи міняються обов'язками.

До того ж полярники уточнили, що період визрівання яєць становить 34-36 днів. Оскільки, за спостереженнями, перші яйця були відкладені на початку листопада, пташенята з'являться вже до середини грудня.

Пінгвіни біля "Академік Вернадський" (фото: facebook.com AntarcticCenter, Анна Соіна, Сергій Єрмоленко, Олександр Богомаз)