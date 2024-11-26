Тысячи пингвинов возле "Вернадского": ученые поделились фото

Сколько пингвинов насчитали полярники

По словам ученых с антарктической станции "Академик Вернадский", сейчас на острове Галиндез проживают около 4 тысяч пингвинов. Такое количество насчитал Свитозар Давиденко, биолог 29 УАЭ.

Пока цифра меньше рекордного количества субантарктических пингвинов на Галиндеге весной 2024 года - тогда полярники насчитали примерно 7 тысяч птиц.

Кроме этого, удалось установить, что большинство из начисленных птиц - субантарктические пингвины. Как указывают полярники, этот вид все больше захватывает окрестности станции каждый год.

Отслеживание количества птиц помогает определить климатические изменения. В частности, миграция этих птиц за последние 20 лет стала одним из доказательств потепления в Антарктике.

Пингвины возле "Академик Вернадский" (фото: facebook.com AntarcticCenter, Анна Соина, Сергей Ермоленко, Александр Богомаз)

Что делают пингвины возле станции "Академик Вернадский"

Как отметили полярники, сейчас пингвины ожидают будущего потомства, высиживая яйца. По подсчетам, яйца уже появились в примерно 900 гнездах, преимущественно по два в одном гнезде.

Учёные заметили, что строительство гнезда из камней присуще субантарктическим пингвинам, а вот императорские и королевские виды этих птиц выгревают яйца на лапах. Впрочем, эти два указанных вида не являются постоянными обитателями острова - их лишь иногда можно увидеть вблизи станции "Академик Вернадский".

Пингвины возле "Академик Вернадский" (фото: facebook.com AntarcticCenter, Анна Соина, Сергей Ермоленко, Александр Богомаз)

Кроме субантарктических пингвинов, гнезда из камней делают представители видов антарктических пингвинов и пингвинов Адели. Птицы высиживают яйца поочередно - когда один пингвин идет на охоту, другой остается в гнезде. Затем птицы меняются обязанностями.

К тому же полярники уточнили, что период созревания яиц составляет 34-36 дней. Поскольку, по наблюдениям, первые яйца были отложены в начале ноября, птенцы появятся уже к середине декабря.

Пингвины возле "Академик Вернадский" (фото: facebook.com AntarcticCenter, Анна Соина, Сергей Ермоленко, Александр Богомаз)