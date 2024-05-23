"Побачити їх - велика удача": полярники показали неймовірних тварин, які оточили їхній човен (відео)

Полярники станції "Академік Вернадський" розповіли, що під час одного з нещодавніх виходів в океан мали неймовірну зустріч. Зокрема, їхній човен оточили представники двох різних видів китоподібних.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook -сторінку Національного антарктичного наукового центру.

Що побачили полярники

Біолог 29-ї УАЕ Світозар Давиденко розповів, що одна група складалася з традиційних для цього району горбатих китів. В ній було до 8 дорослих тварин. Вони виглядали з води, ляскали плавцями та виявляли інші форми комунікації.

"Між горбанями плавала зграя косаток, зустріти яких біля берегів Антарктики - велика удача. Їх було до 7 особин. Вони швидко рухалися між повільнішими горбанями, також виглядали з води й навіть стрибали", - розповіли полярники.

Зазначили, що це були косатки типу В1, які живляться переважно ластоногими. Ймовірно, вони шукали, чи немає поруч з групою горбанів морських котиків, які зараз активно переміщуються і можуть плисти поруч з китами, неначе ховаючись серед них.

Водночас варто додати, що морські котики не є типовою здобиччю цих косаток. Вони живляться здебільшого тюленями Ведделла, рідше - тюленями-крилеїдами чи морськими леопардами.

Чому тварини підпливли до човна

Коли ж косатки помітили човен з полярниками, то зацікавилися ним, почали плавати зовсім поруч і вивчати дивне "створіння". Але зрештою зрозуміли, що це не тюлень і їсти його не варто, й вирушили у своїх справах.

Під час цієї зустрічі вченим вдалося зробити світлини та відеозаписи китоподібних, за якими можна буде здійснити фотоідентифікацію тварин.

Інформацію внесуть до міжнародної бази даних, що дозволить більше дізнатися про міграції та стан популяцій китоподібних. Особливо цінними є реєстрації косаток під час пізньої осені та зими, оскільки більшість досліджень в цьому регіоні виконується в теплий період року.