Українські полярники "зловили" рідкісне південне полярне сяйво: неймовірні кадри
Нещодавно українські полярники спостерігали біля антарктичної станції "Академік Вернадський" рідкісне явище - південне полярне сяйво.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Національного антарктичного наукового центру у Facebook.
Чим унікальне це явище
Південне полярне сяйво - рідкісне явище, яке українським полярникам пощастило зафіксувати вдруге за рік (перший раз був у середині серпня). До цього сяйва там не бачили близько 10 років.
"Це пов'язано з тим, що район "Вернадського" розміщений досить далеко від південного магнітного полюсу, а також в нас постійно хмарно", - пояснили дослідники.
Уточнюється також, що для спостереження сяйва має зійтися низка умов:
- сильні збурення магнітного поля Землі
- не затягнуте хмарами небо
- наявність темного часу доби (адже у період антарктичного літа біля станції майже весь час світло)
Побачити полярне сяйво можна не завжди (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Як полярники "зловили" південне полярне сяйво
"Цієї ночі (з 16 на 17 вересня, - Ред.) в геомагнітній обсерваторії на "Вернадському" зафіксували магнітну бурю рівня К-7 за індексом Бартельса (він описує відхилення магнітного поля Землі від норми впродовж тригодинного інтервалу й може набувати значень від 0 до 9)", - розповіли в Національному антарктичному науковому центрі.
Зазначається, що українські полярники одразу вирушили на те місце, де їм вдалося зазнімкувати сяйво місяць тому.
Південне полярне сяйво біля "Академіка Вернадського" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
"І хоч на небі були смуги тонких хмар, а повний місяць яскраво освічував простір, однак близько 15 хвилин дослідники спостерігали унікальне явище. На відміну від минулого разу, коли сяйво проявилося здебільшого на фото, нині зимівники бачили його неозброєним оком", - поділились у центрі.
Магічне видовище (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Взаємозв'язок між магнітними бурями й полярним сяйвом
Науковці нагадали своїм читачам, що магнітні бурі пов'язані з корональними викидами Сонця - коли величезний потік плазми із "вмороженим" магнітним полем рухається в бік Землі.
Саме взаємодія магнітного поля Сонця та магнітного поля Землі і спричиняє "висипання" заряджених частинок у верхні шари атмосфери, які ми бачимо як сяйво.
Південне полярне сяйво, зафіксоване українцями (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Зазначається, що магнітометричні дослідження є одними з основних на станції "Академік Вернадський" і тривають там уже 70 років.
"Нині наша геомагнітна обсерваторія працює на найвищому світовому рівні й готує односекундні дані в новому форматі. Вони дуже цінні для аналізу швидкоплинних процесів та їхніх описів і широко застосовуються для супутникових досліджень, прогнозів космічної погоди та геомагнітних бур", - розповіли в антарктичному науковому центрі.
Уточнюється, що у Південній та Північній півкулях пори року йдуть у протифазі. Тож у серпні в Антарктиці була зима, а зараз - почалась весна.
"Дякуємо за неймовірні фото Олександру Мацібурі та Сергію Якущенку, а за інформацію - Юрію Отрубі", - підсумували в центрі.
Допис Національного антарктичного наукового центру (скриншот: facebook.com/AntarcticCenter)
Полярне сяйво над Україною
Нагадаємо, у травні 2024 року потужна геомагнітна буря дозволила спостерігати за надзвичайно яскравим полярним сяйвом людям у багатьох куточках Землі. Не оминуло це неймовірне явище й декого з українців.
Наприкінці липня сонячна активність знову набрала сили й призвела до низки геомагнітних штормів. Тоді першими полярне сяйво спостерігали мешканці деяких регіонів Австралії та США.
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