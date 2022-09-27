Тисячі киян лишилися без інтернету через збій у роботі "Ланет": що сталося

Відключення сталося несподівано та масово.

"У нас пропав інтернет, на номери "Ланету" неможливо додзвонитися. При спробі увійти у кабінет у них на сайті показує помилку… Може, хтось знає, чи не накрився раптом цей провайдер?" - написала одна киянка в мережі.

Лише за кілька годин після того, як масово почали надходити скарги, на Facebook-сторінці компанії з'явилося повідомлення про аварійну ситуацію.

"Шановні абоненти. Зараз спостерігаються перебої з наданням інтернет-послуг. Наразі вживаємо необхідних заходів, щоб налагодити інтернет-зв'язок. Дякуємо за розуміння", - йдеться у повідомленні.

Зараз фахівці компанії працюють над усуненням несправності. Але у "Ланеті" поки не можуть точно сказати, коли мережа запрацює в штатному режимі.