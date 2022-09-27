UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Тисячі киян лишилися без інтернету через збій у роботі "Ланет": що сталося

"Ланет" не працює (фото: freepik.com)
Автор: Дмитрий Войналович

Користувачі провайдера "Ланет" 27 вересня зіткнулися з проблемою відсутності інтернет-зв'язку. При цьому телефон служби підтримки не відповідає. Сайт компанії завантажується не повністю.

Про це пишуть користувачі соціальних мереж, які зіштовхнулися з відсутністю інтернету.

Відключення сталося несподівано та масово.

"У нас пропав інтернет, на номери "Ланету" неможливо додзвонитися. При спробі увійти у кабінет у них на сайті показує помилку… Може, хтось знає, чи не накрився раптом цей провайдер?" - написала одна киянка в мережі.

Лише за кілька годин після того, як масово почали надходити скарги, на Facebook-сторінці компанії з'явилося повідомлення про аварійну ситуацію.

"Шановні абоненти. Зараз спостерігаються перебої з наданням інтернет-послуг. Наразі вживаємо необхідних заходів, щоб налагодити інтернет-зв'язок. Дякуємо за розуміння", - йдеться у повідомленні.

Зараз фахівці компанії працюють над усуненням несправності. Але у "Ланеті" поки не можуть точно сказати, коли мережа запрацює в штатному режимі.

До речі, читайте про те, що потрібно зробити з роутером, щоб значно покращити сигнал Wi-Fi.

Раніше ми писали, що українці можуть телефонувати близьким в окупації безплатно і без мобільного зв'язку.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївІнтернет