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Ось що потрібно зробити з роутером, щоб значно покращити сигнал WI-FI

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Середа 21 вересня 2022 21:05
Ось що потрібно зробити з роутером, щоб значно покращити сигнал WI-FI Як правильно перезавантажувати роутер (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Якщо у вас вдома є роутер WI-FI, то часто трапляється, коли з’єднання стає трохи повільне без будь-якої причини. Однак, цю проблему можна вирішити простим способом.

Про це пише SantePlus.

Якщо ваше інтернет-з’єднання стає повільнішим, то перш ніж викликати спеціаліста, можна виконати простий спосіб. Це точно допоможе позбутися проблеми.

Як і з іншими електронними пристроями, коли у вас виникають проблеми з підключенням, ви перезавантажуєте пристрій. Наприклад, якщо у вас не працює телефон чи комп’ютер, то ви перезавантажуєте його.

Зокрема, ви повинні зробити те саме з WI-FI роутером. Він складається з операційної системи, процесора та пам’яті для нормального функціонування. Оскільки всі ваші пристрої підключені до Wi-Fi, то продуктивність роутера може поступово знижуватися.

Тому необхідно перезавантажити роутер, щоб покращити інтернет та продуктивність.

Як часто перезавантажувати

Зазначається, що немає встановленого часу, щоб перезапускати роутер Wi-Fi. В ідеалі це потрібно робити принаймні раз на тиждень, хоча деякі спеціалісти рекомендують перезапускати раз на місяць.

Виробники радять перезавантажувати Wi-Fi роутер раз на два місяці. Попри те, що немає встановленого часу для його перезапуску, краще це робити час від часу.

Важливо бути обережним, щоб не переплутати перезапуск зі скиданням налаштувань. Це може стерти усі дані, які зберігались у пам'яті пристрою.

Щоб належним чином перезапустити роутер, дотримуйтесь інструкцій виробника.

Раніше ми називали місця, у яких категорично заборонено розміщувати роутер.

Також ми писали, як легко перевірити, чи фото в інтернеті справжнє.

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