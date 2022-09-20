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Українці можуть телефонувати близьким в окупації безплатно і без мобільного зв'язку: як це зробити

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Вівторок 20 вересня 2022 23:06
Українці можуть телефонувати близьким в окупації безплатно і без мобільного зв'язку: як це зробити Фото: з'явився сервіс, що дозволяє дзвонити за кордон чи окуповані території України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Україні запустили платформу "Подзвони Своїм", за допомогою якої громадяни можуть безплатно зателефонувати близьким та рідним, які перебувають на тимчасово окупованій території, де проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом.

Про цю опцію розповіли розробники платформи Unitalk на презентації проекту.

Так, сервіс дозволяє в один клік і повністю безплатно зв'язатися з людьми, які проживають у поки що підконтрольних російським загарбникам населених пунктах України, або перебувають за кордоном.

Як зазначають розробники, метою цього унікального соціального проекту є "допомога нашим військовим, волонтерським організаціям та українцям, які перебувають за кордоном".

Як працює платформа "Подзвони Своїм"

Є два способи здійснити дзвінок за допомогою сервісу allo.unitalk.cloud. А саме:

  1. Ввести тільки номер телефону (з'єднання комп'ютер-телефон, що вимагає наявності інтернету);
  2. Введіть номер телефону та номер того, кому необхідно зателефонувати (з'єднання телефон-телефон).

Українці можуть телефонувати близьким в окупації безплатно і без мобільного зв'язку: як це зробитиУкраїнці можуть телефонувати близьким в окупації безплатно і без мобільного зв'язку: як це зробити

Зв'язок за допомогою сервісу "Подзвони Своїм" (фото: allo.unitalk.cloud)

Сервіс дозволяє здійснити не більше двох дзвінків тривалістю до 15 хвилин на добу для одного абонента.

Зазначається, що всі дзвінки проходять через зашифрований канал передачі, відповідно їх неможливо прослухати.

Сервісом "Подзвони Своїм" можна скористатися, якщо:

  • немає грошей на рахунку мобільного оператора зв'язку;
  • якість інтернету не дозволяє скористатися месенджерами;
  • дорогий роумінг для тих, хто перебуває за кордоном;
  • потрібно зв'язатися з близькими, не використовуючи номер телефону;
  • коли близькі не вміють або не можуть скористатися месенджерами.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як заощадити заряд смартфона, якщо доведеться довго бути без електроенергії.

А також писали, що робити у ситуаціях, коли зникли зв'язок та інтернет через ракетні обстріли.

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