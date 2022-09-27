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Тысячи киевлян остались без интернета из-за сбоя в работе "Ланет": что случилось

"Ланет" не работает (фото: freepik.com)
Автор: Дмитрий Войналович

Пользователи провайдера Ланет 27 сентября столкнулись с проблемой отсутствия интернет-связи. При этом телефон службы поддержки не отвечает. Сайт компании загружается не полностью.

Об этом пишут пользователи социальных сетей, столкнувшихся с отсутствием интернета.

Отключение произошло внезапно и массово.

"У нас пропал интернет, на номера "Ланета" невозможно дозвониться. При попытке войти в кабинет у них на сайте показывает ошибку… Может, кто-то знает, не накрылся ли вдруг этот провайдер?" - написала одна киевлянка в сети.

Только через несколько часов после того, как массово начали поступать жалобы, на Facebook-странице компании появилось сообщение об аварийной ситуации.

"Уважаемые абоненты. Сейчас наблюдаются перебои с предоставлением интернет-услуг. В настоящее время принимаем необходимые меры, чтобы наладить интернет-связь. Спасибо за понимание", - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты компании работают над устранением неисправности. Но в "Ланете" пока не могут точно сказать, когда сеть заработает в штатном режиме.

Кстати, читайте о том, что нужно сделать с роутером, чтобы значительно улучшить сигнал Wi-Fi.

Ранее мы писали, что украинцы могут позвонить близким в оккупации бесплатно и без мобильной связи.

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