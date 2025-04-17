Без тіста та цукру: рецепт простої паски, яка не шкодить фігурі
Свята - не привід відмовлятися від улюблених смаколиків. Є ідеальний рецепт паски, яка тішить смаком, але не додає зайвих сантиметрів на талії.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Олени Костюк.
Як приготувати
Ця паска є ніжною і корисною альтернативою класичній. Готується вона абсолютно без тіста, цукру, зате з білком, кальцієм і ароматом свята.
Знадобляться такі інгредієнти на дві міні-паски:
- кисломолочний сир 5% - 300 г
- сметана 10% - 300 г
- желатин - 15 г
- вода - 50 мл
- підсолоджувач - за смаком
- ваніль - за бажанням
- сушена брусниця чи вишня - 50 г
- родзинки - 20 г ⠀
Спочатку замочіть желатин у воді та дайте йому набрякнути. У мисці змішайте творог, сметану, ваніль і підсолоджувач. Збийте все до кремової консистенції.
Додайте сухофрукти та акуратно перемішайте. Розтопіть желатин (не кип’ятіть) і процідіть через ситечко.
Обережно влийте його у творожну масу і знову перемішайте. Перелийте у форми й залиште в холодильнику на 3-4 години.
Прикрасьте паску чорним шоколадом та ягодами або цукатами. Вийде не лише красиво, а й корисно.
В результаті ви отримаєте легкий десерт без тіста й зайвого цукру. До того ж це буде джерелом білка, кальцію та клітковини.
Сирна паска (фото: pinterest)
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