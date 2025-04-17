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Без теста и сахара: рецепт простой паски, которая не вредит фигуре

Четверг 17 апреля 2025 09:45
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Без теста и сахара: рецепт простой паски, которая не вредит фигуре Как приготовить пасху, которая не будет вредить фигуре (фото: Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

Праздники - не повод отказываться от любимых вкусностей. Есть идеальный рецепт паски, которая радует вкусом, но не добавляет лишних сантиметров на талии.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Елены Костюк.

Как приготовить

Эта паска является нежной и полезной альтернативой классической. Готовится она абсолютно без теста, сахара, зато с белком, кальцием и ароматом праздника.

Понадобятся такие ингредиенты на две мини-паски:

  • творог 5% - 300 г
  • сметана 10% - 300 г
  • желатин - 15 г
  • вода - 50 мл
  • подсластитель - по вкусу
  • ваниль - по желанию
  • сушеная брусника или вишня - 50 г
  • изюм - 20 г ⠀

Сначала замочите желатин в воде и дайте ему набухнуть. В миске смешайте творог, сметану, ваниль и подсластитель. Взбейте все до кремовой консистенции.

Добавьте сухофрукты и аккуратно перемешайте. Растопите желатин (не кипятите) и процедите через ситечко.

Осторожно влейте его в творожную массу и снова перемешайте. Перелейте в формы и оставьте в холодильнике на 3-4 часа.

Украсьте пасху черным шоколадом и ягодами или цукатами. Получится не только красиво, но и полезно.

В результате вы получите легкий десерт без теста и лишнего сахара. К тому же это будет источником белка, кальция и клетчатки.

Без теста и сахара: рецепт простой паски, которая не вредит фигуреТворожная паска (фото: pinterest)

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