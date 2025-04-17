Без теста и сахара: рецепт простой паски, которая не вредит фигуре
Праздники - не повод отказываться от любимых вкусностей. Есть идеальный рецепт паски, которая радует вкусом, но не добавляет лишних сантиметров на талии.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Елены Костюк.
Как приготовить
Эта паска является нежной и полезной альтернативой классической. Готовится она абсолютно без теста, сахара, зато с белком, кальцием и ароматом праздника.
Понадобятся такие ингредиенты на две мини-паски:
- творог 5% - 300 г
- сметана 10% - 300 г
- желатин - 15 г
- вода - 50 мл
- подсластитель - по вкусу
- ваниль - по желанию
- сушеная брусника или вишня - 50 г
- изюм - 20 г ⠀
Сначала замочите желатин в воде и дайте ему набухнуть. В миске смешайте творог, сметану, ваниль и подсластитель. Взбейте все до кремовой консистенции.
Добавьте сухофрукты и аккуратно перемешайте. Растопите желатин (не кипятите) и процедите через ситечко.
Осторожно влейте его в творожную массу и снова перемешайте. Перелейте в формы и оставьте в холодильнике на 3-4 часа.
Украсьте пасху черным шоколадом и ягодами или цукатами. Получится не только красиво, но и полезно.
В результате вы получите легкий десерт без теста и лишнего сахара. К тому же это будет источником белка, кальция и клетчатки.
Творожная паска (фото: pinterest)
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