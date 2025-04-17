Без теста и сахара: рецепт простой паски, которая не вредит фигуре

Праздники - не повод отказываться от любимых вкусностей. Есть идеальный рецепт паски, которая радует вкусом, но не добавляет лишних сантиметров на талии.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу нутрициолога Елены Костюк.

Как приготовить

Эта паска является нежной и полезной альтернативой классической. Готовится она абсолютно без теста, сахара, зато с белком, кальцием и ароматом праздника.

Понадобятся такие ингредиенты на две мини-паски:

творог 5% - 300 г

сметана 10% - 300 г

желатин - 15 г

вода - 50 мл

подсластитель - по вкусу

ваниль - по желанию

сушеная брусника или вишня - 50 г

изюм - 20 г ⠀

Сначала замочите желатин в воде и дайте ему набухнуть. В миске смешайте творог, сметану, ваниль и подсластитель. Взбейте все до кремовой консистенции.

Добавьте сухофрукты и аккуратно перемешайте. Растопите желатин (не кипятите) и процедите через ситечко.

Осторожно влейте его в творожную массу и снова перемешайте. Перелейте в формы и оставьте в холодильнике на 3-4 часа.

Украсьте пасху черным шоколадом и ягодами или цукатами. Получится не только красиво, но и полезно.

В результате вы получите легкий десерт без теста и лишнего сахара. К тому же это будет источником белка, кальция и клетчатки.

Творожная паска (фото: pinterest)