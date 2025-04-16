Скільки коштує паска у 2025 році: огляд цін у магазинах перед Великоднем

Великдень складно уявити без смачної випічки. Паски напередодні свята цьогоріч продають на будь-який смак і гаманець. Ціни стартують від 30 грн, а панетоне з оригінальними начинками може коштувати понад 500 грн.

РБК-Україна в матеріалі нижче розповідає, скільки доведеться заплатити за паску до свята.

Ціни на паску 2025

Вартість паски в магазинах залежить від її ваги, рецептури та виробника. Цьогоріч мережі супермаркетів пропонують випічку власного виробництва та продукцію хлібокомбінатів. Також у продажу є імпортні великодні смаколики - панетоне та коломба.

Ціни варіюються від 30 грн за паску вагою 100 грамів.

Значно дорожче обійдуться паски з оригінальними начинками: фісташками, шоколадом, екзотичними сухофруктами.

АТБ

У мережі магазинів АТБ найнижча ціна на великодню випічку становить 32,9 грн за 130 г паску з глазур'ю. Панетоне із сушеним інжиром та журавлиною коштуватиме 169,9 грн за 430 г.

Скриншот atbmarket.com

Сільпо

У супермаркетах "Сільпо" можна купити паски, панетоне та навіть верхівки великоднього кекса. Вартість стартує від 34,99 грн за 100 г.

Глазурована верхівка з посипкою коштує 44,9 грн (125 г). Панетоне власної випічки - від 99 грн за 170 г. Великий панетоне (750 г) - 601 грн, а сирна паска "пірамідкою" - від 499 грн за 900 г.

Скриншот silpo.ua

NOVUS

Паски власної торгової марки мережі "Майстри смаку" коштують від 29,9 грн за 100 г, "Елітна з сухофруктами" - 169 грн за 300 г, а "Фірмова" з мигдалевими пластівцями - 199 грн за 550 г.

В асортименті є й випічка інших виробників. До прикладу, сирна паска від "Цар-Хліб" обійдеться в 109 грн (350 г), а паска "Рум'янець" з цукатами - 199 грн.

Скриншот novus.zakaz.ua

Varus

У продажу є панетоне вагою від 130 г з родзинками, цукатами, додаванням пряженого молока. Ціни - від 33,9 грн.

Також у супермаркетах мережі можна купити сирну паску фірми "Рома" з родзинками за 63,9 грн, бездріжджову сирну паску від "Київхліб" за 285 грн, італійський панетоне за акційною пропозицією коштує 179,9 грн (550 г), а коломба вагою 800 г - 299,9 грн.

Скриншот varus.ua

Епіцентр

Гіпермаркети "Епіцентр" також пропонують випічку до Великодня 2025. Це як вироби власної марки "Епіцентр смаків", так і італійські панетоне Pineta та інші імпортовані смаколики.

Найнижча ціна - 36 грн за паску 130 г від "Епіцентр смаків". Панетоне з шоколадом можна купити від 250 грн.

Скриншот epicentrk.ua

Biscotti

У супермаркетах продають великодні кекси виробництва фірми Biscotti. Покрита глазур'ю паска вагою 245 г обійдеться від 103 грн. А паска з вагою 360 г - від 138 грн.

Кулиничі

Мережа "Кулиничі" пропонує свою святкову випічку у супермаркетах різних мереж та у власних торгових точках. Новинки цього року - "Дубайський" панетоне та панетоне з фісташковою начинкою за ціною 340 грн.

Також є шоколадний панетоне з журавлиною за 290 грн, апельсиновий панетоне, панетоне з мигдалевою глазур'ю та паски за традиційним рецептом.

При підготовці використовувалися: дані сайтів мереж супермаркетів АТБ, Сільпо, Varus, Novus, Епіцентр, сторінка компанії "Кулиничі"в Instagram.