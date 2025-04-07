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Паска без дріжджів за 1 годину - ідеальний варіант, коли бракує часу

Понеділок 07 квітня 2025 12:19
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Паска без дріжджів за 1 годину - ідеальний варіант, коли бракує часу Рецепт паски за 1 годину (фото: Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

Напередодні Великодня через домашні справи може не вистачати часу на приготування паски. Не біда, адже є простий і швидкий спосіб приготувати святкову випічку всього за годину - без дріжджів, але з традиційним смаком і ароматом.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланям на Instagram-сторінку шеф-кухаря та суперфіналістки шоу "МастерШеф" 12 сезону Ольги Рябенко.

Список інгредієнтів

Не усі вміють працювати з дріжджовим тістом, тому є альтернативні рецепти для приготування паски.

Для тіста знадобляться такі інгредієнти:

  • кисломолочний сир - 360 г
  • яйця - 4 шт.
  • цукор - 200 г
  • масло - 200 г (розтоплене)
  • сіль - 1/2 ч.л
  • борошно - 400 г (просіяне)
  • розпушувач - 2 ч.л
  • родзинки - 250 г
  • цедра апельсина - 1,5 шт.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно змішати сир, яйця, цукор та сіль. Все потрібно перебити блендером чи міксером. Далі влити масло, додати борошно та розпушувач.

Родзинки потрібно промити, натерти цедру апельсина. Всі інгредієнти всипати в тісто та змішати.

Форми для пасок потрібно заповнити тістом на 2/3.

Паски потрібно випікати при 180 градусах 1 годину.

Паска без дріжджів за 1 годину - ідеальний варіант, коли бракує часуРецепт тіста для паски (фото: кадр з відео)

Як приготувати глазур

Ольги Рябенко радить приготувати швейцарську меренгу, яка є ідеальною глазур'ю для паски. Знадобляться інгредієнти:

  • білок - 2 шт.
  • цукор - 130 г
  • сік лимона - 1/2 ч.л

За словами експерта, цей варіант глазурі безпечний, адже піддається нагріванню. Також не потрібна пудра для приготування, підійде звичайний цукор.

Варто змішати білки з цукром, поставити на водяну баню та мішати до розчинення цукру - до 5-7 хв або 65 градусів. Все зняти, влити сік лимону та збити міксером до стійких піків.

Такий рецепт паски є дуже простим та вдасться точно кожному.

Паска без дріжджів за 1 годину - ідеальний варіант, коли бракує часуПаска без дріжджів за 1 годину - ідеальний варіант, коли бракує часуПаска без дріжджів за 1 годину - ідеальний варіант, коли бракує часуПаска без дріжджів за 1 годину - ідеальний варіант, коли бракує часуРецепт приготування паски (фото: кадр з відео)

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