Про тишу можете забути: топ-3 найгучніших порід кішок

Коти у спілкуванні з господарями муркочуть або нявкають, повідомляючи таким чином, що хочуть їсти або уваги. Однак, є певні породи, які відрізняються досить гучним нявканням.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Animal friends.
Часто кішки можуть голосно нявкати, намагаючись так про щось повідомити своєму господарю. Серед найпопулярніших причин виділяють:
Це одна з найгучніших порід кішок, які "розмовляють" практично з усіма та досить голосно. Вони тварини-компаньйони та ідеально підходять для тих людей, які люблять поговорити зі своїми вихованцями.
Тварини дуже прив'язуються до свого господаря і готові "розмовляти" з ним протягом усього дня, причому це може бути як нявкання, муркотіння, так і звук, що нагадує плач дитини.
Сіамський кіт (фото: Freepik)
Кішки такої породи дуже милі та потребують уваги і відкрито заявляють про свої потреби. Кішки люблять "розмовляти" зі своїми господарями, а також іншими тваринами, якщо такі є в будинку.
Сфінкси можуть годинами притискатися до свого власника, щоб зігрітися, тому довгі душевні бесіди з ними забезпечені.
Мейн-куни - це міцні, великі тварини, витривалі й активні. Легко адаптуються до різноманітних умов навколишнього середовища.
Кішки мають приємний, мелодійний голос. За характером дружні, грайливі та спокійні.
Ця порода вміє не тільки нявкати, а й часто щебече, почувши звуки птахів на підвіконні або в саду.
Раніше ми повідомляли, як кішка "говорить", що в неї щось болить.
Також читайте, які породи собак мало гавкають та вважаються найспокійнішими.