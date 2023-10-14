UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Про тишу можете забути: топ-3 найгучніших порід кішок

Які породи котів вважаються найголоснішими (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Коти у спілкуванні з господарями муркочуть або нявкають, повідомляючи таким чином, що хочуть їсти або уваги. Однак, є певні породи, які відрізняються досить гучним нявканням.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Animal friends.

Чому кішки нявкають

Часто кішки можуть голосно нявкати, намагаючись так про щось повідомити своєму господарю. Серед найпопулярніших причин виділяють:

  • потреба уваги - тварина хоче привернути увагу людини і щось їй "сказати". Тварина, яка ходить по кухні туди-сюди з нявканням, очевидно, хоче їсти
  • радість від зустрічі із господарем - вітальне нявкання тварини біля дверей каже, що кішка дуже рада бачити господаря
  • потреба в паруванні - якщо кішка постійно голосно нявкає, то це говорить про те, що їй потрібен самець

Сіамський кіт

Це одна з найгучніших порід кішок, які "розмовляють" практично з усіма та досить голосно. Вони тварини-компаньйони та ідеально підходять для тих людей, які люблять поговорити зі своїми вихованцями.

Тварини дуже прив'язуються до свого господаря і готові "розмовляти" з ним протягом усього дня, причому це може бути як нявкання, муркотіння, так і звук, що нагадує плач дитини. 

Сіамський кіт (фото: Freepik)

Сфінкс

Кішки такої породи дуже милі та потребують уваги і відкрито заявляють про свої потреби. Кішки люблять "розмовляти" зі своїми господарями, а також іншими тваринами, якщо такі є в будинку.

Сфінкси можуть годинами притискатися до свого власника, щоб зігрітися, тому довгі душевні бесіди з ними забезпечені.

Сфінкс (фото: Freepik)

Мейн-кун

Мейн-куни - це міцні, великі тварини, витривалі й активні. Легко адаптуються до різноманітних умов навколишнього середовища.

Кішки мають приємний, мелодійний голос. За характером дружні, грайливі та спокійні.

Ця порода вміє не тільки нявкати, а й часто щебече, почувши звуки птахів на підвіконні або в саду. 

Мейн-кун (фото: wikipedia)

 

Раніше ми повідомляли, як кішка "говорить", що в неї щось болить.

Також читайте, які породи собак мало гавкають та вважаються найспокійнішими.

Читайте РБК-Україна в Google News
тваринидомашні тарини