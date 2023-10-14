О тишине можете забыть: топ-3 самых громких пород кошек
Коты в общении с хозяевами мурлыкают или мяукают, сообщая таким образом, что хотят есть или внимания. Однако, есть определенные породы, которые отличаются достаточно громким мяуканьем.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Animal friends.
Почему кошки мяукают
Часто кошки могут громко мяукать, пытаясь так о чем-то сообщить своему хозяину. Среди наиболее популярных причин выделяют:
- потребность внимания - животное хочет привлечь внимание человека и что-то ему "сказать". Животное, которое ходит по кухне туда-сюда с мяуканьем, очевидно, хочет есть
- радость от встречи с хозяином - поздравительное мяуканье животного у двери говорит, что кошка очень рада видеть хозяина
- потребность в спаривании - если кошка постоянно громко мяукает, то это говорит о том, что ей нужен самец
Сиамский кот
Это одна из самых громких пород кошек, которые "разговаривают" практически со всеми и довольно громко. Они животные-компаньоны и идеально подходят для тех людей, которые любят поговорить со своими питомцами.
Животные очень привязываются к своему хозяину и готовы "разговаривать" с ним в течение всего дня, причем это может быть как мяуканье, мурлыкание, так и звук, напоминающий плач ребенка.
Сиамский кот (фото: Freepik)
Сфинкс
Кошки такой породы очень милы и требуют внимания и открыто заявляют о своих нуждах. Кошки любят "разговаривать" со своими хозяевами, а также другими животными, если таковые есть в доме.
Сфинксы могут часами прижиматься к своему владельцу, чтобы согреться, так что долгие душевные беседы с ними обеспечены.
Сфинкс (фото: Freepik)
Мэйн-кун
Мейн-куны - это крепкие, крупные животные, выносливые и активные. Легко адаптируются к разным условиям окружающей среды.
Кошки обладают приятным, мелодичным голосом. По характеру дружеские, игривые и спокойные.
Эта порода умеет не только мяукать, но и часто щебечет, услышав звуки птиц на подоконнике или в саду.
Мэйн-кун (фото: wikipedia)
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