Тищенко обматюкал нардепа в Трускавце на глазах у журналистов (видео)
Скандальный нардеп Николай Тищенко в Трускавце, где будет совещание партии "Слуга народа", обматерил своего однопартийца Романа Грищука прямо на глазах у журналистов.
Об этом сообщается на видео "24 канала".
В чем суть конфликта
Отмечается, что даже в Трускавце Тищенко успел "вляпаться" в конфликт и покрыть матом коллегу по партии "Слуга народа".
Интересно, что словесная перепалка возникла между нардепами во время вечеринки.
"Я буду с тобой разговаривать так, как разговариваю. Ты зае*** уже, бл***", - сказал Тищенко депутату.
Но потом он увидел камеру журналистов и резко перестал ругаться.
Что же стало поводом для жаркой дискуссии между мужчинами - остается неясным.
Для справки
Большое заседание партии "Слуга народа" сейчас происходит в Трускавце. Около 300 политиков соберут в курортном городе во Львовской области. Основными темами будут стратегические вопросы. Отмечается, что депутаты будут платить за отель Риксос из своего кармана.
Смотрите, как выглядит элитный отель в Трускавце, где заседают "слуги народа".