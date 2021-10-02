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Тищенко обматюкал нардепа в Трускавце на глазах у журналистов (видео)

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Трускавец, Суббота 02 октября 2021 11:10
Тищенко обматюкал нардепа в Трускавце на глазах у журналистов (видео) Фото: Николай Тищенко обматерил однопартийца (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Скандальный нардеп Николай Тищенко в Трускавце, где будет совещание партии "Слуга народа", обматерил своего однопартийца Романа Грищука прямо на глазах у журналистов.

Об этом сообщается на видео "24 канала".

В чем суть конфликта

Отмечается, что даже в Трускавце Тищенко успел "вляпаться" в конфликт и покрыть матом коллегу по партии "Слуга народа".

Интересно, что словесная перепалка возникла между нардепами во время вечеринки.

"Я буду с тобой разговаривать так, как разговариваю. Ты зае*** уже, бл***", - сказал Тищенко депутату.

Но потом он увидел камеру журналистов и резко перестал ругаться.

Что же стало поводом для жаркой дискуссии между мужчинами - остается неясным.

Для справки

Большое заседание партии "Слуга народа" сейчас происходит в Трускавце. Около 300 политиков соберут в курортном городе во Львовской области. Основными темами будут стратегические вопросы. Отмечается, что депутаты будут платить за отель Риксос из своего кармана.

Смотрите, как выглядит элитный отель в Трускавце, где заседают "слуги народа".

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