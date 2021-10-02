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Тищенко обматюкав нардепа в Трускавці на очах у журналістів (відео)

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Трускавець, Субота 02 жовтня 2021 11:10
Тищенко обматюкав нардепа в Трускавці на очах у журналістів (відео) Фото: Микола Тищенко обматюкав однопартійця (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Скандальний нардеп Микола Тищенко в Трускавці, де буде нарада партії "Слуга народу", обматюкав свого однопартійця Романа Грищука прямо на очах у журналістів.

Про це повідомляється на відео "24 канал".

У чому суть конфлікту

Відзначається, що навіть у Трускавці Тищенко встиг "вляпатися" в конфлікт і покрити матом колегу по партії "Слуга народу".

Цікаво, що словесна перепалка виникла між нардепами під час вечірки.

"Я буду з тобою розмовляти так, як розмовляю. Ти зае*** уже, бл***", - сказав Тищенко депутату.

Але потім він побачив камеру журналістів і різко перестав лаятися.

Що ж стало приводом для палкої дискусії між чоловіками - залишається неясним.

Для довідки

Велике засідання партії "Слуга народу" зараз відбувається в Трускавці. Близько 300 політиків зберуть у курортному місті у Львівській області. Основними темами будуть стратегічні питання. Зазначається, що депутати платитимуть за готель Ріксос зі своєї кишені.

Дивитися, як виглядає елітний готель в Трускавці, де засідають "слуги народу".

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